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Жена Владимира Зеленского показала снимки из своей юности

Жена Владимира Зеленского Елена показала архивные снимки из своей юности. Первая леди Украины рассказала о важности дружбы для всех людей и отметила, что у нее есть человек, с которым она прошла долгий путь.
Жена Владимира Зеленского показала снимки из своей юности

Об этом Елена Зеленская рассказала на своей странице в Instagram. Жена президента Украины разместила несколько архивных снимков со своей подругой, сделанные в разные периоды ее жизни. Супруга Владимира Зеленского опубликовала данный пост в честь Международного дня дружбы, празднующегося 9 июня. Первая леди отметила, что для каждого человека важно иметь настоящего и близкого друга. Это позволяет людям быть по-настоящему счастливыми, ведь в такой компании можно переживать не только радость, но и печаль. На размещенных снимках также можно увидеть, как Елена Зеленская выглядела в юности, когда она только познакомилась со своей подругой.

Подписчики жены президента Украины согласились с ее мнением и заверили, без хорошего друга любому человеку будет крайне сложно идти по жизни, ведь рано или поздно случится беда, и ему понадобится крепкое плечо и добрый совет. Многие похвалили супругу Владимира Зеленского за открытость и простоту. Ее назвали «живой» первой леди и этим, уверяют они, она выгодно отличается от своей предшественницы, ведь жена Петра Порошенко напоминала скорее «пиар-образ», чем простого человека.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:07

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