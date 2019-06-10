Жена Владимира Зеленского показала снимки из своей юности

Об этом Елена Зеленская рассказала на своей странице в Instagram. Жена президента Украины разместила несколько архивных снимков со своей подругой, сделанные в разные периоды ее жизни. Супруга Владимира Зеленского опубликовала данный пост в честь Международного дня дружбы, празднующегося 9 июня. Первая леди отметила, что для каждого человека важно иметь настоящего и близкого друга. Это позволяет людям быть по-настоящему счастливыми, ведь в такой компании можно переживать не только радость, но и печаль. На размещенных снимках также можно увидеть, как Елена Зеленская выглядела в юности, когда она только познакомилась со своей подругой.Подписчики жены президента Украины согласились с ее мнением и заверили, без хорошего друга любому человеку будет крайне сложно идти по жизни, ведь рано или поздно случится беда, и ему понадобится крепкое плечо и добрый совет. Многие похвалили супругу Владимира Зеленского за открытость и простоту. Ее назвали «живой» первой леди и этим, уверяют они, она выгодно отличается от своей предшественницы, ведь жена Петра Порошенко напоминала скорее «пиар-образ», чем простого человека.