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iOS 13 теперь показывает слежение приложений за пользователем

Новая операционная система (ОС) от Apple iOS 13 получила несколько новых функций, связанных с конфиденциальностью пользователя. Теперь устройство показывает владельцу слежение приложений за его действиями и местоположением.
iOS 13 теперь показывает слежение приложений за пользователем

Проблема конфиденциальности и скрытого сбора информации о пользователях в последние годы стала одной из самых актуальных. Случилось множество скандалов, когда данные людей, полученные без их ведома, попадали в Сеть или продавались частным компаниям. Apple решила исправить эту ситуацию и теперь их новая iOS 13 будет постоянно информировать владельца о слежении приложений за его действиями и местоположением.

Подобной деятельностью будут заниматься только те программы, которым пользователь разрешит это делать. В тот момент, когда приложение решит начать слежение за человеком – iOS 13 сразу сообщит ему об этом. На экране появится уведомление. Оно расскажет, какая конкретно информация собирается и для чего это делается. В случае получения данных о местоположении будет показан маршрут и места, где этот процесс происходит.

В Сети даже появился скрин с примерами таких уведомлений, показывающих слежение за пользователем. В данном случае речь о приложениях Tesla и App Store. Последнее «оправдывает» себя тем, что таким образом сможет посоветовать человеку продукты и услуги, исходя из его местоположения.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:55

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