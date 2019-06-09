Годовалый внук Валентина Юдашкина растет копией дедушки
Российский модельер Валентин Юдашкин показал внука, разместив соответствующий снимок на своей странице в сети Instagram. Годовалый Аркадий Максаков запечатлен в бассейне.
Юдашкин показал внука Аркадия Максакова, который гостит у звездного деда. Мальчик запечатлен в детском бассейне под открытым небом. Таким образом артист проводит летние каникулы вместе с ребенком, что оценили пользователи Сети. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на именитого модельера, и массово пожелали всей семье Юдашкина здоровья.
Единственная дочь модельера родила двух сыновей, которых дизайнер очень любит, в чем неоднократно признавался. Несмотря на тяжелую болезнь, Валентин Юдашкин уделяет семье много времени, хотя и нечасто делится личными кадрами посредством социальных сетей.
Юдашкин показал внука Аркадия Максакова, который гостит у звездного деда. Мальчик запечатлен в детском бассейне под открытым небом. Таким образом артист проводит летние каникулы вместе с ребенком, что оценили пользователи Сети. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на именитого модельера, и массово пожелали всей семье Юдашкина здоровья.
Единственная дочь модельера родила двух сыновей, которых дизайнер очень любит, в чем неоднократно признавался. Несмотря на тяжелую болезнь, Валентин Юдашкин уделяет семье много времени, хотя и нечасто делится личными кадрами посредством социальных сетей.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:19