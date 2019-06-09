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Эксперты назвали 10 самых экономичных автомобилей за 2018 год в России

Эксперты составили список из 10 самых экономичных автомобилей за 2018 год в России. В него попали те модели, которые доступны на местном рынке с учетом поставляемых комплектаций.
Эксперты назвали 10 самых экономичных автомобилей за 2018 год в России

Это список, а не рейтинг, поэтому автомобили не расставлены в нем по убыванию или возрастанию экономичности. Первая модель – гибридная Toyota Prius. В смешанном типе езды она потребляет 4,5 литра топлива на 100 км езды. Аналогичные показатели и у Hyundai Ioniq, оснащенного 4-цилиндровым силовым агрегатом. Hyundai Solaris попал в данный список не только из-за своей экономичности, но и по причине надежности.
Эксперты назвали 10 самых экономичных автомобилей за 2018 год в России

В 2018 году также отличилась Toyota Camry Hybrid. Несмотря на свой 2,5-литровый мощный двигатель, данная модель расходует всего 5 литров бензина на 100 км. Toyota Prius Prime имеет показатель 4,7 литра на «сотню». Среди экономичных автомобилей в России оказался и Ford Fusion Hybrid SE. Данный хэтчбек оснащен 4-цилиндровым силовым агрегатом и в смешанном режиме имеет расход 6 литров на 100 км. Chevrolet Cruze Diesel LT потратит всего 5,75 литра за 100-километровую поездку.
Эксперты назвали 10 самых экономичных автомобилей за 2018 год в России

Chevrolet Malibu Hybrid, оснащенный 1,5-литровым двигателем, является самым «прожорливым» участником данного списка. Его результат – 8,1 литра. Kia Niro EX оснащен двигателем на 139 «лошадок» и имеет большую грузоподъемность, а также расход в 5,5 литра. И последнее авто, выделенное экспертами – Hyundai Sonata, оно потратит 6,05 литра на 100 км.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:03

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