«Дом-2»: Ирина Пингвинова призналась, что с Максимом Павленко пыталась забыть Валерия Блюменкранца
Участница телепроекта «Остров любви» Ирина Пингвинова рассказала, почему на самом деле начала ходить на свидания с Максимом Павленко. Оказывается, что длинноволосая красавица просто хотела забыть Валерия Блюменкранца.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с бывшей пассией Блюменкранца, в котором она откровенно призналась, что флиртовала с Павленко «специально». По словам Пингвиновой, она очень обрадовалась, когда Максима отправили на Сейшельские острова, ведь по-прежнему держала в своей памяти те моменты, когда на Поляне они довольно весело и задорно общались с парнем.
Впрочем, как только Павленко прибыл на острова, Пингвинова поняла, что парень ей совершенно не интересен. Сначала Ирина даже надеялась на то, что Максим сможет помочь ей отвлечься от истории с Блюменкранцем.
Также Пингвинова объяснила, зачем на самом деле заселилась в отдельные апартаменты с Павленко. Дело в том, что Ирина надеялась на то, что у нее только таким образом может проснуться симпатия к Максиму, однако этого так и не произошло. Через сутки красотка поняла, что может дружить с парнем, но не более.
Как утверждает Пингвинова, ей не захотелось понапрасну давать Павленко какие-то надежды, поэтому она решила признаться во всем Максиму, сообщает Dom2Life.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью с бывшей пассией Блюменкранца, в котором она откровенно призналась, что флиртовала с Павленко «специально». По словам Пингвиновой, она очень обрадовалась, когда Максима отправили на Сейшельские острова, ведь по-прежнему держала в своей памяти те моменты, когда на Поляне они довольно весело и задорно общались с парнем.
Впрочем, как только Павленко прибыл на острова, Пингвинова поняла, что парень ей совершенно не интересен. Сначала Ирина даже надеялась на то, что Максим сможет помочь ей отвлечься от истории с Блюменкранцем.
«Насолить Блюменкранцу я не хотела, потому что это глупо, но забыть его – да», - призналась звезда «Дома-2» репортерам.
Также Пингвинова объяснила, зачем на самом деле заселилась в отдельные апартаменты с Павленко. Дело в том, что Ирина надеялась на то, что у нее только таким образом может проснуться симпатия к Максиму, однако этого так и не произошло. Через сутки красотка поняла, что может дружить с парнем, но не более.
Как утверждает Пингвинова, ей не захотелось понапрасну давать Павленко какие-то надежды, поэтому она решила признаться во всем Максиму, сообщает Dom2Life.
«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь!» - подчеркнула участница «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:16