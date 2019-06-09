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В Подмосковье при пожаре погибли два ребенка

В Подмосковье произошел пожар в жилом частом доме, в результате которого погибли два ребенка. Информацию предоставляет пресс-служба Главуправления МЧС РФ по региону.
В Подмосковье при пожаре погибли два ребенка

Сообщается, что пожар зафиксирован сегодня утром в Раменском городском округе. Спасатели, прибывшие на вызов, потушили охваченное пламенем жилье, после чего обнаружили пострадавших, количество которых не называлось. Во время инцидента также были погибшие, ими оказались двое детей.

К тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, забравшего детские жизни.



 
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Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:00

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