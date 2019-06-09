В Подмосковье при пожаре погибли два ребенка





Сообщается, что пожар зафиксирован сегодня утром в Раменском городском округе. Спасатели, прибывшие на вызов, потушили охваченное пламенем жилье, после чего обнаружили пострадавших, количество которых не называлось. Во время инцидента также были погибшие, ими оказались двое детей.К тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, забравшего детские жизни.