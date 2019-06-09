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Компания Japan Display создала устройство для управления настроением

Компания Japan Display создала устройство Multi Sensory Device XVG-01, создающее настроение человека при помощи звука, видео и аромата. Презентация новинки состоится на выставке CES Asia 2019 в Шанхае.
Компания Japan Display создала устройство для управления настроением

Japan Display занимается разработкой необычных аппаратов в рамках программы “Trip Project”. Ряд уникальных гаджетов будет презентован на выставке CES Asia 2019. Все изобретения объединяют экраны JDI, в разработке которых компания является специалистом. Уникальное устройство, которое привлекло внимание публики, стилизовано под музыкальный проигрыватель, но вместо пластинки имеет экран. Multi Sensory Device XVG-01 является источником звука, аромата и изображений одновременно, что помогает смоделировать определенное настроение.

Multi Sensory Device XVG-01 создан из деревянного корпуса и круглого дисплея , а запахи источает специальная трубка. Аппарат можно расположить вертикально или горизонтально, а картинка на экране помогает вписаться в любой интерьер. Поставки новинки в Японии начнутся в 2020 году, но о программе импорта в другие страны ничего не известно.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:03

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