Компания Japan Display создала устройство для управления настроением





Japan Display занимается разработкой необычных аппаратов в рамках программы “Trip Project”. Ряд уникальных гаджетов будет презентован на выставке CES Asia 2019. Все изобретения объединяют экраны JDI, в разработке которых компания является специалистом. Уникальное устройство, которое привлекло внимание публики, стилизовано под музыкальный проигрыватель, но вместо пластинки имеет экран. Multi Sensory Device XVG-01 является источником звука, аромата и изображений одновременно, что помогает смоделировать определенное настроение.Multi Sensory Device XVG-01 создан из деревянного корпуса и круглого дисплея , а запахи источает специальная трубка. Аппарат можно расположить вертикально или горизонтально, а картинка на экране помогает вписаться в любой интерьер. Поставки новинки в Японии начнутся в 2020 году, но о программе импорта в другие страны ничего не известно.