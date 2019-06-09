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Младшую дочку Елены Подкаминской перепутали с мальчиком

Младшую дочку российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской перепутали с мальчиком. Звезда комедийного телесериала «Кухня» впервые показала лицо маленькой Евы.
Младшую дочку Елены Подкаминской перепутали с мальчиком

В своем Instagram-аккаунте 40-летняя актриса рассказала, что недавно её дочки Полина и Ева пришли к ней на съемочную площадку. «Из садика забирали, из школы встречали, из института провожали, после спектакля, бывало, не без сопровождения оставалась. А теперь вот после съемочного дня за мной дети приходят. Хорошо быть под присмотром: «Мама-ама», - и домой, любиться!» - написала Подкаминская под фото, на котором запечатлена с детьми.

Отметим, что раньше звездная мама скрывала лицо младшей дочери, фотографируя её со спины или сбоку. В этот раз Елена Подкаминская порадовала поклонников дебютным фото Евы, на котором можно рассмотреть лицо девочки. Однако фанаты перепутали младшую дочь актрисы с мальчиком. «У меня две девочки! Или девочки всегда должны быть в розовом?» – ответила Подкаминская на вопрос о том, что у нее сын.

Напомним, в прошлом году звезда «Кухни» стала женой бизнесмена Дениса Гущина. Свое замужество актриса скрыла от поклонников и рассказала о нем в одном из интервью.



 
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Добавил: Савченко Яна Сегодня, 22:04

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