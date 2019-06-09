Звезда сериала “Папины дочки” Дарья Мельникова опровергла слухи об анорексии

В Instagram-аккаунте звезды появилась серия фото, для которой артистка позирует в бежевом платье, а образ дополнен стильным черным беретом. В подписи к публикации Дарья Мельникова рассказала о молодом дизайнере, но поклонники заметили, что актриса сильно похудела после родов и поинтересовались ее самочувствием. В комментариях звезда отметила, что у нее в порядке и поблагодарила публику за беспокойство.После рождения второго сына в декабре 2018 года Дарья Мельникова ведет активную социальную деятельность. Недавно артистка принимала участие в благотворительной акции Усачевского рынка, где российские звезды заработали для детского хосписа 1,7 млн рублей. Актриса удивила поклонников видео, где она побрилась с помощью машинки и теперь имеет ультракороткую стрижку.