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Эксперты назвали 5 проблем с гибридными авто в России

Отечественные эксперты назвали 5 проблем с гибридными авто в России, которые приводят к их низкой популярности. Подобные модели автолюбители из РФ предпочитают обходить стороной и у этого есть причины.
Эксперты назвали 5 проблем с гибридными авто в России

Гибридные автомобили набирают популярность во многих странах мира, например, в Европе их можно встретить повсюду, но в России подобные авто не имеют такого спроса. Первой причиной такой ситуации, отмечают эксперты, является стоимость. Гибридные версии машины могут быть дороже на треть по сравнению с обычными. Такие ценники обусловлены объективной дороговизной сборки и проектировки этих авто, но есть и субъективный фактор. Местные дилеры знают о том, что спрос невелик, поэтому ставят более значительную наценку. Они понимают, больших продаж все равно не будет, а те, кто может позволить себе такую покупку – ее сделают.

Следующая проблема с гибридными авто в России – это малое число СТО, способных их обслуживать. Такие станции можно встретить в столице и крупных городах, но в регионах – практически нет. Следующая проблема – это сложность покупки запчастей. Они дорогие и их крайне сложно достать, приходится заказывать из-за рубежа. Этот пункт перетекает в следующий – обслуживание. Ремонт гибридного автомобиля требует труда высококвалифицированных специалистов, их мало, а услуги стоят дорого.

Последняя проблема – это аккумуляторные батареи. Они часто выходят из строя, а их покупка также обходится в круглую сумму.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:39

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