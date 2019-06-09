Эксперты назвали 5 проблем с гибридными авто в России





Гибридные автомобили набирают популярность во многих странах мира, например, в Европе их можно встретить повсюду, но в России подобные авто не имеют такого спроса. Первой причиной такой ситуации, отмечают эксперты, является стоимость. Гибридные версии машины могут быть дороже на треть по сравнению с обычными. Такие ценники обусловлены объективной дороговизной сборки и проектировки этих авто, но есть и субъективный фактор. Местные дилеры знают о том, что спрос невелик, поэтому ставят более значительную наценку. Они понимают, больших продаж все равно не будет, а те, кто может позволить себе такую покупку – ее сделают.Следующая проблема с гибридными авто в России – это малое число СТО, способных их обслуживать. Такие станции можно встретить в столице и крупных городах, но в регионах – практически нет. Следующая проблема – это сложность покупки запчастей. Они дорогие и их крайне сложно достать, приходится заказывать из-за рубежа. Этот пункт перетекает в следующий – обслуживание. Ремонт гибридного автомобиля требует труда высококвалифицированных специалистов, их мало, а услуги стоят дорого.Последняя проблема – это аккумуляторные батареи. Они часто выходят из строя, а их покупка также обходится в круглую сумму.