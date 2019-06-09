Звезда «Дома-2» Рима Пенджиева отменила свадьбу с бойфрендом
Экс-героиня телешоу «Дом-2» Рима Пенджиева призналась поклонникам, что отменила бракосочетание с возлюбленным. По словам телезнаменитости, отныне она намерена жить только в свое удовольствие.
Несмотря на то, что Пенджиева ушла за ворота телестройки «Дом-2» почти 10 лет назад, за ее личной жизнью продолжают следить многочисленные телезрители проекта. Каждый день Рима делится в личном микроблоге свежими снимками, видеозаписями и Stories, на многие из которых тут же обращают внимание пользователи Сети.
Одна из последних публикаций Пенджиевой не стала исключением. Дело в том, что Рима объявила о том, что две недели назад у нее должна была состояться свадьба, которую ей в итоге пришлось отменить.
По словам Пенджиевой, люди делятся на две категории: те, кто создан для семьи и те, кто рожден совершенно для «других вещей». Рима пришла к выводу, что она относится ко второй группе, поэтому в дальнейшем намерена посвятить свою жизнь только себе.
Нужно сказать, что Пенджиева так и не раскрыла фанатам истинной причины расставания с бойфрендом, но отметила, что не планирует мириться с мужчиной, а значит бракосочетание не состоится. К слову, сейчас Рима планирует улететь в Египет, чтобы немного привести свои мысли в порядок.
Несмотря на то, что Пенджиева ушла за ворота телестройки «Дом-2» почти 10 лет назад, за ее личной жизнью продолжают следить многочисленные телезрители проекта. Каждый день Рима делится в личном микроблоге свежими снимками, видеозаписями и Stories, на многие из которых тут же обращают внимание пользователи Сети.
Одна из последних публикаций Пенджиевой не стала исключением. Дело в том, что Рима объявила о том, что две недели назад у нее должна была состояться свадьба, которую ей в итоге пришлось отменить.
«Так получилось, что две недели назад у меня намечалась свадьба… И, к сожалению, все рухнуло! Я сейчас просто делаю заявление о том, что я больше не буду строить отношения с мужчинами! Я буду жить для себя!» - призналась Рима.
По словам Пенджиевой, люди делятся на две категории: те, кто создан для семьи и те, кто рожден совершенно для «других вещей». Рима пришла к выводу, что она относится ко второй группе, поэтому в дальнейшем намерена посвятить свою жизнь только себе.
Нужно сказать, что Пенджиева так и не раскрыла фанатам истинной причины расставания с бойфрендом, но отметила, что не планирует мириться с мужчиной, а значит бракосочетание не состоится. К слову, сейчас Рима планирует улететь в Египет, чтобы немного привести свои мысли в порядок.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:48