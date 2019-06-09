Яна Рудковская не верит, что в российском шоу-бизнесе не принято радоваться за коллег

44-летняя теледива написала, что готова поспорить по поводу того, что российские звезды не радуются успехам друг друга. «Я и артисты, с которыми я работаю, всегда радуются и поддерживают коллег, особенно когда это на 100% заслуженно», - призналась Рудковская. Опубликовав видео, на котором зал аплодирует Светлане Лободе после её победы в номинации «Лучшая певица» на «Премии Муз-ТВ», продюсер отметила, что артистка 3 года «рвёт в клочья не только стриминг и теле и радио- эфиры, но и все концертные залы, показывает супер-шоу». Также теледива перечислила успехи и других знаменитостей, в частности, Филиппа Киркорова, Егора Крида, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Артура Пирожкова, Лолиты, Стаса Михайлова, Децла, Иосифа Пригожина и Ани Лорак. По мнению продюсера, следовало бы наградить Тиму Белорусских, MARUV и Монеточку.Отметим, что в конце поста Яна Рудковская сделала вывод, что нужно научится радоваться за других, чтобы радовались и за тебя. Многие разделили позицию теледивы, однако нашлись и те, кто посчитал её лицемерной.