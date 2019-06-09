Психологи озвучили главные признаки человека-манипулятора





Манипуляторы часто выбирают позицию “жертвы”, что психологи объясняют защитным механизмом избегания боли от ответственности. Такие люди делают драматические заявления и способны переворачивать сценарий развития событий в свою пользу. Ошибки оппонента позволяют манипулятору переложить на него вину и отказаться от обязательств. Для объяснения своего неподобающего поведения такие люди используют богатый опыт и потери, которые они понесли в прошлом. В частности, тотальный контроль партнера они связывают с предыдущими обманами со стороны возлюбленных.Манипуляторы также могут взять на себя полную ответственность и раскаиваться, прося прощения. Зачастую это является неосознанной реакцией, а чтобы разобраться в причинах проблемы эксперты советуют обратиться к психоаналитику.