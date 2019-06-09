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Психологи озвучили главные признаки человека-манипулятора

Психологи назвали главные признаки человека-манипулятора. По словам экспертов, такие люди часто играют роль “жертвы”, чтобы получить желаемое.
Психологи озвучили главные признаки человека-манипулятора

Манипуляторы часто выбирают позицию “жертвы”, что психологи объясняют защитным механизмом избегания боли от ответственности. Такие люди делают драматические заявления и способны переворачивать сценарий развития событий в свою пользу. Ошибки оппонента позволяют манипулятору переложить на него вину и отказаться от обязательств. Для объяснения своего неподобающего поведения такие люди используют богатый опыт и потери, которые они понесли в прошлом. В частности, тотальный контроль партнера они связывают с предыдущими обманами со стороны возлюбленных.

Манипуляторы также могут взять на себя полную ответственность и раскаиваться, прося прощения. Зачастую это является неосознанной реакцией, а чтобы разобраться в причинах проблемы эксперты советуют обратиться к психоаналитику.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:40

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