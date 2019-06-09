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Банки смогут лишать лицензии за неуплату кредиторам в размере 100 тысяч рублей

В РФ могут принять поправки в законодательство, регулирующее банки. Если это случится, то их смогут лишать лицензии за неуплату кредиторам в размере 100 тысяч рублей, и теперь данная сумма не будет привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Банки смогут лишать лицензии за неуплату кредиторам в размере 100 тысяч рублей

Соответствующие поправки могут внести в закон «О банках и банковской деятельности». Сейчас их могут лишать лицензии только в том случае, если они не заплатили по обязательствам перед кредиторами в размере от 1000-кратного МРОТ. Данная законодательная норма имела сразу несколько проблем. Во-первых, она была сама по себе слишком завышенной, что спасало многие банки, находящиеся в критической ситуации, от отзыва лицензии. Во-вторых, закон о МРОТ говорит, что этот показатель может использоваться исключительно по отношению к трудовым отношениям.

Сейчас законодатели предлагают новую формулировку этой части законодательства. Минимальное денежное требование, которое банк должен не исполнить перед кредитором, чтобы у ЦБ появилось право лишить его лицензии, предлагается назначить в размере 100 тысяч рублей.

Также слегка изменена процедура банкротства. Соответствующее заявление может быть рассмотрено и принято арбитражным судом. Само производство по делу о банкротстве не может начаться ранее того момента, когда банк лишат лицензии на осуществление соответствующей деятельности на основании заявления полномочных лиц ЦБ РФ.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:57

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