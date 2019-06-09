СМИ назвали Ирину Шейк инициатором разрыва отношений с Брэдли Купером

Недавние сведения о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк решил подтвердить близкий к паре источник американских изданий, отметив, что модель стала инициатором разрыва. Предполагается, что она не ощущала той привязанности, в которой нуждалась, и это сделало семейную жизнь невыносимой. Друг семьи отметил, что знаменитости с самого начала являлись разными людьми, но сейчас поняли, что их рядом держит исключительно ребенок. Друзья Брэдли Купера и Ирины Шейк уверены, что звезды слишком быстро поддались чувствам и не успели узнать друг друга.Поклонники впервые начали подозревать разлад в отношениях Шейк и Купера после съемок актера в ленте “Звезда родилась”, где он снимался вместе с Леди Гагой. Коллеги опровергли информацию о романе, а модель рассчитывала на сближение с мужем, но этого не произошло, как считают друзья пары.