Анна Седокова призналась в зависти к дачникам

Об этом Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram. Певица разместила свежий снимок, на котором она позирует в спортивной наряде, состоящем из штанов и топа, а сверху накинула классический пиджак. Артистка сделала очень необычное и неожиданное заявление – она завидует дачникам. Звезда отметила, что не ожидала от себя подобной реакции, но ей действительно хочется поехать на собственный участок, а его нет. Именно поэтому она даже думала заблокировать всех тех, кто рассказывает «как у них хорошо». Певица попросила поклонников поделиться с ней несколькими советами, помогающими справиться с подобной ситуацией.Подписчики Анны Седоковой удивились этому желанию исполнительницы. Они отмечают, зависть к тем, кто работает на даче – дело очень нетипичное. Многие из них предложили артистке просто взять и купить участок, ведь заработок ей это позволяет. Нашлись и те, кто с юмором заявил, что звезда просто не знает, о чем она просит.В комментариях отписалась и Рита Дакота. Она пригласила Анну Седокову к себе на дачу, находящуюся всего в 3 км от МКАДА. Там у звезды есть бассейн, барбекю и живые кролики.