Анна Седокова призналась в зависти к дачникам
Известная певица Анна Седокова сделала неожиданное заявление. Знаменитость призналась в зависти к дачникам и пожаловалась, что ей хочется отписаться от всех, кто рассказывает «как у них хорошо», звезда также попросила поклонников посоветовать, как решить данную проблему.
Об этом Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram. Певица разместила свежий снимок, на котором она позирует в спортивной наряде, состоящем из штанов и топа, а сверху накинула классический пиджак. Артистка сделала очень необычное и неожиданное заявление – она завидует дачникам. Звезда отметила, что не ожидала от себя подобной реакции, но ей действительно хочется поехать на собственный участок, а его нет. Именно поэтому она даже думала заблокировать всех тех, кто рассказывает «как у них хорошо». Певица попросила поклонников поделиться с ней несколькими советами, помогающими справиться с подобной ситуацией.
Подписчики Анны Седоковой удивились этому желанию исполнительницы. Они отмечают, зависть к тем, кто работает на даче – дело очень нетипичное. Многие из них предложили артистке просто взять и купить участок, ведь заработок ей это позволяет. Нашлись и те, кто с юмором заявил, что звезда просто не знает, о чем она просит.
В комментариях отписалась и Рита Дакота. Она пригласила Анну Седокову к себе на дачу, находящуюся всего в 3 км от МКАДА. Там у звезды есть бассейн, барбекю и живые кролики.
Об этом Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram. Певица разместила свежий снимок, на котором она позирует в спортивной наряде, состоящем из штанов и топа, а сверху накинула классический пиджак. Артистка сделала очень необычное и неожиданное заявление – она завидует дачникам. Звезда отметила, что не ожидала от себя подобной реакции, но ей действительно хочется поехать на собственный участок, а его нет. Именно поэтому она даже думала заблокировать всех тех, кто рассказывает «как у них хорошо». Певица попросила поклонников поделиться с ней несколькими советами, помогающими справиться с подобной ситуацией.
Подписчики Анны Седоковой удивились этому желанию исполнительницы. Они отмечают, зависть к тем, кто работает на даче – дело очень нетипичное. Многие из них предложили артистке просто взять и купить участок, ведь заработок ей это позволяет. Нашлись и те, кто с юмором заявил, что звезда просто не знает, о чем она просит.
В комментариях отписалась и Рита Дакота. Она пригласила Анну Седокову к себе на дачу, находящуюся всего в 3 км от МКАДА. Там у звезды есть бассейн, барбекю и живые кролики.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:15