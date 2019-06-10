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Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет
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Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет

Певице Марине Абросимовой, широко известной как MакSим, 10 июня исполняется 36 лет. Артистка родилась в 1983 году в Казани в семье обычных рабочих. С ранних лет она заинтересовалась музыкой и обучалась в музыкальной школе, окончив полный курс. Занималась будущая артистка вокалом и игрой на фортепиано. Также MакSим интересовалась боевыми искусствами, поэтому успела заполучить красный пояс по карате. Звезда находилась в теплых отношениях с братом Максимом Абросимовым и его компанией, где получила свое прозвище, которое в итоге стало сценическим псевдонимом.
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет

В период учебы в лицее MакSим становилась участницей нескольких творческих конкурсов. В это время артистка стала автором треков “Чужой” и “Зима”, которые впоследствии вошли во второй музыкальный альбом звезды. В начале карьеры артистка сотрудничала с группой “Pro-Z”, с которой записала песни “Прохожий” и “Заведи”. Последняя стала невероятно популярной в Татарстане, вошла в сборник “Русская десятка” под авторством коллектива “t.A.T.u”. Как объясняла сама MакSим, ее песня была выпущена на пиратском диске, что вылилось в недоразумение, но на самом деле композиция была создана задолго до появления “t.A.T.u” на российской эстраде.
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет

В сотрудничестве с коллективом “Ш-cola” MакSим выпустила песни “Ночные амазонки”, “Любишь или нет”, “Вечеринка” и “Улетаю так”. Первый самостоятельный сингл “Трудный возраст” не смог возыметь такого успеха, как “Нежность”, но спустя несколько лет артистка добилась успеха с песней “Сантиметры дыхания”. С певицей согласились сотрудничать в компании Gala Records, благодаря чему был выпущен первый сольный альбом “Трудный возраст”. Вскоре переизданная версия трека “Нежность” сумела выйти на первую строчку в чарте Русского радио “Золотой граммофон” и продержаться в нем 9 недель.
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет

При переезде в Москву певица MакSим столкнулась с трудностями, поскольку родственники, у которых она должна была жить, поменяли планы. Будущая звезда 8 суток прожила на Казанском вокзале, скрываясь от правоохранителей в уборной, а затем завела знакомство с девушкой-танцовщицей. Последняя впоследствии предложила объединить усилия, чтобы снять квартиру. В паре с новой знакомой артистка прожила в районе Царицыно 6 лет. Добившись успеха MакSим продолжила выпускать альбомы, отправилась в гастрольный тур и сотрудничала с многими звездами российского шоу-бизнеса. В поддержку дебютного альбома MакSим дала больше 100 концертов в России, Германии, Казахстане, Беларуси и Эстонии.
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет

Песня “Знаешь ли ты” стала визитной карточкой звезды, а цифровые продажи песни превысили 1,2 миллиона копий. Будучи на вершине популярности артистка сосредоточилась на творчестве и вскоре мир увидел альбом “Мой рай”, который певица позиционирует как автобиографический. MакSим отметила, что все песни в нем отображают ее эмоции за два года. В середине 2008 года появились слухи о беременности звезды, а с выходом клипа на песню “Лучшая ночь” артистка подтвердила информацию. MакSим связала себя узами брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, а свадьбу пара сыграла на Бали. В марте 2009 года у супругов родилась дочь, но спустя два года возлюбленные решили расстаться.
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет

В интервью Оксане Пушкиной знаменитость призналась, что за год замужества она практически перестала писать песни, поэтому решила полностью сосредоточиться на творчестве. Четвертый альбом “Другая реальность” был презентован в мае 2013, а в апреле этого года певица получила победу в номинации “Best Female Performance” в рамках премии OE Video Music Awards. С 2014 года звезда вела работу над двумя альбомами “Хорошо” и “Полигамность”. В этот период она стала матерью во второй раз, родив дочь от предпринимателя Антона Петрова, а осенью 2015 года стало известно о расставании пары. В 2016 выпущена книга авторства MакSим “Это же я…”, где артистка описывает свою жизнь с самого рождения до современности.
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет

Певица стала популярной за довольно непродолжительный срок, а главными своими преимуществами она называет работоспособность и уникальный стиль. MакSим относит себя к авторам-исполнителям и хочет, чтобы публика в первую очередь обращала внимание на ее творчество, а не на личную жизнь. Эксперты также называют фактом невероятной популярности артистки в коммерческий успех двух первых альбомов, которые только в России разошлись в тираже более 1,3 миллиона копий.
Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет

В 2019 году MакSим заявила о вынужденном отпуске по причине ухудшения самочувствия. Как известно, 23 апреля звезда пострадала в ДТП во время путешествия к аэропорту. За рулем машины был водитель, который наехал на острый предмет, что привело к повреждению колеса. На большой скорости авто с MакSим влетело в бордюр, в результате чего она получила массу травм. Певица на протяжение месяца вынуждена была находиться под присмотром врачей, поэтому отменила ряд концертов, запланированных в России и отказалась от появления в рамках фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:02

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