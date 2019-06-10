Жизнь на вокзале, тяжелые разводы и серьезное ДТП: Певице МакSим исполняется 36 лет





В период учебы в лицее MакSим становилась участницей нескольких творческих конкурсов. В это время артистка стала автором треков “Чужой” и “Зима”, которые впоследствии вошли во второй музыкальный альбом звезды. В начале карьеры артистка сотрудничала с группой “Pro-Z”, с которой записала песни “Прохожий” и “Заведи”. Последняя стала невероятно популярной в Татарстане, вошла в сборник “Русская десятка” под авторством коллектива “t.A.T.u”. Как объясняла сама MакSим, ее песня была выпущена на пиратском диске, что вылилось в недоразумение, но на самом деле композиция была создана задолго до появления “t.A.T.u” на российской эстраде.В сотрудничестве с коллективом “Ш-cola” MакSим выпустила песни “Ночные амазонки”, “Любишь или нет”, “Вечеринка” и “Улетаю так”. Первый самостоятельный сингл “Трудный возраст” не смог возыметь такого успеха, как “Нежность”, но спустя несколько лет артистка добилась успеха с песней “Сантиметры дыхания”. С певицей согласились сотрудничать в компании Gala Records, благодаря чему был выпущен первый сольный альбом “Трудный возраст”. Вскоре переизданная версия трека “Нежность” сумела выйти на первую строчку в чарте Русского радио “Золотой граммофон” и продержаться в нем 9 недель.При переезде в Москву певица MакSим столкнулась с трудностями, поскольку родственники, у которых она должна была жить, поменяли планы. Будущая звезда 8 суток прожила на Казанском вокзале, скрываясь от правоохранителей в уборной, а затем завела знакомство с девушкой-танцовщицей. Последняя впоследствии предложила объединить усилия, чтобы снять квартиру. В паре с новой знакомой артистка прожила в районе Царицыно 6 лет. Добившись успеха MакSим продолжила выпускать альбомы, отправилась в гастрольный тур и сотрудничала с многими звездами российского шоу-бизнеса. В поддержку дебютного альбома MакSим дала больше 100 концертов в России, Германии, Казахстане, Беларуси и Эстонии.Песня “Знаешь ли ты” стала визитной карточкой звезды, а цифровые продажи песни превысили 1,2 миллиона копий. Будучи на вершине популярности артистка сосредоточилась на творчестве и вскоре мир увидел альбом “Мой рай”, который певица позиционирует как автобиографический. MакSим отметила, что все песни в нем отображают ее эмоции за два года. В середине 2008 года появились слухи о беременности звезды, а с выходом клипа на песню “Лучшая ночь” артистка подтвердила информацию. MакSим связала себя узами брака со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, а свадьбу пара сыграла на Бали. В марте 2009 года у супругов родилась дочь, но спустя два года возлюбленные решили расстаться.В интервью Оксане Пушкиной знаменитость призналась, что за год замужества она практически перестала писать песни, поэтому решила полностью сосредоточиться на творчестве. Четвертый альбом “Другая реальность” был презентован в мае 2013, а в апреле этого года певица получила победу в номинации “Best Female Performance” в рамках премии OE Video Music Awards. С 2014 года звезда вела работу над двумя альбомами “Хорошо” и “Полигамность”. В этот период она стала матерью во второй раз, родив дочь от предпринимателя Антона Петрова, а осенью 2015 года стало известно о расставании пары. В 2016 выпущена книга авторства MакSим “Это же я…”, где артистка описывает свою жизнь с самого рождения до современности.Певица стала популярной за довольно непродолжительный срок, а главными своими преимуществами она называет работоспособность и уникальный стиль. MакSим относит себя к авторам-исполнителям и хочет, чтобы публика в первую очередь обращала внимание на ее творчество, а не на личную жизнь. Эксперты также называют фактом невероятной популярности артистки в коммерческий успех двух первых альбомов, которые только в России разошлись в тираже более 1,3 миллиона копий.В 2019 году MакSим заявила о вынужденном отпуске по причине ухудшения самочувствия. Как известно, 23 апреля звезда пострадала в ДТП во время путешествия к аэропорту. За рулем машины был водитель, который наехал на острый предмет, что привело к повреждению колеса. На большой скорости авто с MакSим влетело в бордюр, в результате чего она получила массу травм. Певица на протяжение месяца вынуждена была находиться под присмотром врачей, поэтому отменила ряд концертов, запланированных в России и отказалась от появления в рамках фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах.