АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Американские эксперты раскрыли причины популярности Су-57

Американские эксперты из издания National Interest рассказали о новом российском истребителе пятого поколения Су-57. По их мнению, причины популярности данной машины в ее боевых характеристиках и грамотной компании ее продвижения.
Американские эксперты раскрыли причины популярности Су-57

Свою статью эксперты издания National Interest начали того, что недавно Су-57 сопровождали Владимира Путина при его полете в Астраханскую область. Для этого специального задания было использована группа из 6 истребителей. Данные боевые машины пятого поколения находятся только на финальной стадии своей разработки, но уже успели сделать много шума на международной арене.

Причины такой популярности Су-57 по мнению экспертов кроются в боевых характеристиках этого истребителя пятого поколения, а также в грамотной компании его продвижения. Обозреватели по всему миру уже успели окрестить данную новинку одним из лучших представителей данного класса и отметили его впечатляющие возможность. Истребитель получит новую радиолокационную систему, позволяющую обнаружить противника в радиусе 500 км. Кроме того, новинка обзавелась улучшенным двигателем, имеющем множество преимуществ. В разработке уже находится новая ракета специально для этой боевой машины.

Также популярность Су-57 базируется на участии в его продвижении лично Владимира Путина, который прямо и косвенно хвалит данную разработку. Это говорит о том, что глава РФ уверен в ее успехе и большом будущем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Рима Пенджиева отменила
Психологи озвучили главные признаки
СМИ назвали Ирину Шейк инициатором
Американские эксперты раскрыли причины
Анна Седокова призналась в зависти к
Эксперты составили рейтинг самых
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга объяснила
Ученые установили факторы, влияющие на
Эксперты выбрали лучшие камеры Android
Илья Яббаров: «Руководство шоу многое
Диетологи составили топ-10 самых
Новая пассия Блюменкранца Любовь
Киноляп со стаканчикам в «Игре
В Сети опубликовали рендеры нового
Глюк’Oza пришла на «Премию МУЗ-ТВ» в
Эксперты составили рейтинг самых
Дженнифер Лопес выступила с дочерью в
Экспертами названы лучшие авто с
Ирина Безрукова не готова к интиму на
Ученые установили связь между плохим
В Самарской области в ДТП пострадала
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Ученые: Высушенные на солнце грибы
Эксперты нашли способ справиться с
Татьяна Покровская прокомментировала
Новенькая участница «Дома-2» Любовь
В Петергофе двое детей
Павел Прилучный пострадал от комаров на
Vivo готовит бюджетную версию флагмана
Ольга Бузова встала на колени перед
Просмотреть все новости