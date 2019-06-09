Американские эксперты раскрыли причины популярности Су-57





Свою статью эксперты издания National Interest начали того, что недавно Су-57 сопровождали Владимира Путина при его полете в Астраханскую область. Для этого специального задания было использована группа из 6 истребителей. Данные боевые машины пятого поколения находятся только на финальной стадии своей разработки, но уже успели сделать много шума на международной арене.Причины такой популярности Су-57 по мнению экспертов кроются в боевых характеристиках этого истребителя пятого поколения, а также в грамотной компании его продвижения. Обозреватели по всему миру уже успели окрестить данную новинку одним из лучших представителей данного класса и отметили его впечатляющие возможность. Истребитель получит новую радиолокационную систему, позволяющую обнаружить противника в радиусе 500 км. Кроме того, новинка обзавелась улучшенным двигателем, имеющем множество преимуществ. В разработке уже находится новая ракета специально для этой боевой машины.Также популярность Су-57 базируется на участии в его продвижении лично Владимира Путина, который прямо и косвенно хвалит данную разработку. Это говорит о том, что глава РФ уверен в ее успехе и большом будущем.