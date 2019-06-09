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Илья Яббаров: «Руководство шоу многое мне обещало: снять музыкальный клип, продвигать его, что не было выполнено»

Бывший герой проекта «Дом-2»» Илья Яббаров заявил, что не собирается возвращаться на реалити-шоу. По словам шансонье, руководство телестройки многое ему обещало, однако до сих пор заверения остаются только словами.

Илья Яббаров: «Руководство шоу многое мне обещало: снять музыкальный клип, продвигать его, что не было выполнено»

На днях в Интернете появилось свежее интервью с бывшим возлюбленным Алены Савкиной, в котором он признался, что не только жалеет о том, что в свое время «променял» 22-летнюю длинноволосую красавицу на Риту Ларченко, но и в очередной раз указал на то, что не планирует возвращаться на проект, где прожил 4 года.

По словам Яббарова, он не обижен и не огорчен на шоу «Дом-2», однако по-прежнему считает, что с ним поступили «несправедливо». Илья заявил, что не хочет нелицеприятно отзываться о проекте, которому посвятил несколько лет своей жизни, ведь именно на его съемочной площадке он повстречал девушку, подарившую ему прекрасного малыша.

«Руководство шоу многое мне обещало: снять музыкальный клип, продвигать его, что не было выполнено», - сообщил экс-участник «Дома-2».


Илья Яббаров: «Руководство шоу многое мне обещало: снять музыкальный клип, продвигать его, что не было выполнено»

Также Яббаров заявил, что считает «непрофессиональной» работу сотрудников телеканала «ТНТ», так как обещания, по мнению Ильи, надо выполнять в любом случае, несмотря на конфликты и споры.

К слову, Яббаров признал тот факт, что является «негодяем» и в свое время неправильно относился к людям, которые ничего плохого ему не сделали. Впрочем, Илья поспешил найти себе оправдание. По словам звезды «Дома-2», он всегда был предан реалити-шоу, руководство которого просто этого «не оценило», сообщает Starhit.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:41

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