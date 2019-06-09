Илья Яббаров: «Руководство шоу многое мне обещало: снять музыкальный клип, продвигать его, что не было выполнено»
Бывший герой проекта «Дом-2»» Илья Яббаров заявил, что не собирается возвращаться на реалити-шоу. По словам шансонье, руководство телестройки многое ему обещало, однако до сих пор заверения остаются только словами.
На днях в Интернете появилось свежее интервью с бывшим возлюбленным Алены Савкиной, в котором он признался, что не только жалеет о том, что в свое время «променял» 22-летнюю длинноволосую красавицу на Риту Ларченко, но и в очередной раз указал на то, что не планирует возвращаться на проект, где прожил 4 года.
По словам Яббарова, он не обижен и не огорчен на шоу «Дом-2», однако по-прежнему считает, что с ним поступили «несправедливо». Илья заявил, что не хочет нелицеприятно отзываться о проекте, которому посвятил несколько лет своей жизни, ведь именно на его съемочной площадке он повстречал девушку, подарившую ему прекрасного малыша.
Также Яббаров заявил, что считает «непрофессиональной» работу сотрудников телеканала «ТНТ», так как обещания, по мнению Ильи, надо выполнять в любом случае, несмотря на конфликты и споры.
К слову, Яббаров признал тот факт, что является «негодяем» и в свое время неправильно относился к людям, которые ничего плохого ему не сделали. Впрочем, Илья поспешил найти себе оправдание. По словам звезды «Дома-2», он всегда был предан реалити-шоу, руководство которого просто этого «не оценило», сообщает Starhit.
На днях в Интернете появилось свежее интервью с бывшим возлюбленным Алены Савкиной, в котором он признался, что не только жалеет о том, что в свое время «променял» 22-летнюю длинноволосую красавицу на Риту Ларченко, но и в очередной раз указал на то, что не планирует возвращаться на проект, где прожил 4 года.
По словам Яббарова, он не обижен и не огорчен на шоу «Дом-2», однако по-прежнему считает, что с ним поступили «несправедливо». Илья заявил, что не хочет нелицеприятно отзываться о проекте, которому посвятил несколько лет своей жизни, ведь именно на его съемочной площадке он повстречал девушку, подарившую ему прекрасного малыша.
«Руководство шоу многое мне обещало: снять музыкальный клип, продвигать его, что не было выполнено», - сообщил экс-участник «Дома-2».
Также Яббаров заявил, что считает «непрофессиональной» работу сотрудников телеканала «ТНТ», так как обещания, по мнению Ильи, надо выполнять в любом случае, несмотря на конфликты и споры.
К слову, Яббаров признал тот факт, что является «негодяем» и в свое время неправильно относился к людям, которые ничего плохого ему не сделали. Впрочем, Илья поспешил найти себе оправдание. По словам звезды «Дома-2», он всегда был предан реалити-шоу, руководство которого просто этого «не оценило», сообщает Starhit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:41