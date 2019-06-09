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Эксперты составили рейтинг самых популярных танков в мире

Эксперты в области военной техники составили рейтинг самых популярных танков в мире. Российский T-14 Armata занял почетное первое место.
Эксперты составили рейтинг самых популярных танков в мире

Главной причиной популярности отечественной техники в мире является оптимальное соотношение хороших технических характеристик и цены. Большой калибр главного орудия позволяет поражать даже бронированные цели, а мощный силовой агрегат делает танк Armata манёвренным и шустрым. Это позволяет избежать большинства атак. Если все-таки снаряд попадёт в российский танк, то отличная броня позволит не только обеспечить безопасность личному составу, но и продолжить бой.

В ТОП 10 танков попали: T-14 Armata, M1A2SEP Abrams, K2 Black Panther, Type 10 Hitomaru, Merkava Mk4, Type 99A2, Altay, Challenger 2 LEP.

Несмотря на свои показатели американский танк «Abrams» расположился лишь на четвертой строчке, уступив таким экземплярам как AMX-56 Leclers, Leopard 2 A7+, и естественно российскому T-14 Armata.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:06

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