Эксперты выбрали лучшие камеры Android и iOS смартфонов





Для оценки смартфонов сотрудники DP Review учитывали все параметры камер смартфонов, выпущенных в 2019 году. В частности, были оценены достижения аппаратов в сфере вычислительных фото, куда входит имитация боке в процессе портретной съемки. Эксперты учли качество снимков в условиях низкого освещения, не обошли вниманием возможности гибридного зума. По мнению публики лучшим казался Apple iPhone, но специалисты отдали победу Google Pixel 3, что многие сочли удивительным. Дело в том, что камера гаджета одномодульная, а качественные снимки обеспечивает обработка изображений при участии ИИ.Сотрудники DP Review советуют всем поклонникам системы iOS покупать iPhone XS, поскольку продукты Apple лидируют в области видеосъемки. При разрешении 4К можно осуществлять съемку с частотой 60 к/с, когда смартфоны Google поддерживают частоту 30 к/с.