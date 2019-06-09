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Эксперты выбрали лучшие камеры Android и iOS смартфонов

Эксперты из DP Review по итогам 2019 года выбрали лучший смартфон с самой мощной камерой. Несмотря на ожидания публики, победу одержал не Apple iPhone.
Эксперты выбрали лучшие камеры Android и iOS смартфонов

Для оценки смартфонов сотрудники DP Review учитывали все параметры камер смартфонов, выпущенных в 2019 году. В частности, были оценены достижения аппаратов в сфере вычислительных фото, куда входит имитация боке в процессе портретной съемки. Эксперты учли качество снимков в условиях низкого освещения, не обошли вниманием возможности гибридного зума. По мнению публики лучшим казался Apple iPhone, но специалисты отдали победу Google Pixel 3, что многие сочли удивительным. Дело в том, что камера гаджета одномодульная, а качественные снимки обеспечивает обработка изображений при участии ИИ.

Сотрудники DP Review советуют всем поклонникам системы iOS покупать iPhone XS, поскольку продукты Apple лидируют в области видеосъемки. При разрешении 4К можно осуществлять съемку с частотой 60 к/с, когда смартфоны Google поддерживают частоту 30 к/с.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:44

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