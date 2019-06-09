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Новая пассия Блюменкранца Любовь Дробкова продемонстрировала свои гимнастические трюки

Новая избранница участника проекта «Дом-2» Валерия Блюменкранца – Любовь Дробкова продемонстрировала молодому отцу свои гимнастические трюки. Отметим, что таланты пассии поразили экс-возлюбленного Ирины Пинчук.

Новая пассия Блюменкранца Любовь Дробкова продемонстрировала свои гимнастические трюки

Ни для кого не является секретом, что в свежих эфирах «Дома-2» продолжают обсуждать эффектное появление Дробковой на телестройке. Напомним, что девушка пришла на Лобное место в невероятно коротких шортах и с разрисованной оголенной грудью под футбольный мяч.

Такое яркое появление тут же сразило наповал не только всю мужскую спальню, но и главного «ловеласа» телепроекта «Дом-2». Как стало известно, между Дробковой и Блюменкранцем уже произошло «волшебство» и, судя по видеороликам, которые продолжают появляться в социальной сети, 19-летняя участница не разочаровала Валерия. Во всяком случае, в делах постельных.

Считанные часы назад в Сети появился анонс сегодняшнего выпуска телешоу «Остров любви», в котором Дробкова продемонстрировала Блюменкранцу все свои гимнастические трюки. Нужно сказать, что Валерий оказался не против внести в их интимную жизнь с новой пассией немного разнообразие.

Новая пассия Блюменкранца Любовь Дробкова продемонстрировала свои гимнастические трюки

А началось все с того, что Дробкова показала Блюменкранцу, что умеет пальцами на ногах дотягиваться до своего лица. Затем Любовь продемонстрировала различные виды шпагата, после чего Валерий тут же задался вопросом, почему они не используют таланты красавицы в «ночной деятельности».

К слову, некоторые зрители телешоу «Дом-2» поспешили раскритиковать «похабного» Блюменкранца.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:30

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