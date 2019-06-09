Дочь Ларисы Гузеевой Ольга объяснила «грызню» с матерью на съемочной площадке особенностью шоу

Недавно Лариса Гузеева пригласила свою дочь Ольгу сниматься с ней вместе в проекте «Живая жизнь». После просмотра нескольких эпизодов у зрителей сложилось впечатление, будто родственники совершенно не ладят друг с другом. Такая ситуация удивила многих, ведь раньше считалось, что у телеведущей отличные отношения со всеми своими детьми, особенно с Ольгой.Ситуация стала настолько серьезной, что дочь Ларисы Гузеевой была вынуждена лично прокомментировать данную тему. 19-летняя Ольга объяснила, что их поведение в «Живой жизни» продиктовано форматом передачи, и они «подкалывают друг друга любя». Наследница известной телеведущей заверила, что вне кадра у них отличные отношения, поэтому зрителям совершенно не стоит волноваться и бояться из-за их «грызни».Сама Лариса Гузеева рассказывала о том, что ее дочь работает на «Первом канале» бесплатно. 19-летняя девушка набирается полезного для нее опыта. Звездная мать уверена, подобная практика обязательно поможет Ольге в будущем.