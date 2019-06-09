Ученые установили факторы, влияющие на работоспособность мозга у пожилых людей





В исследовании участвовали 855 человек пожилого возраста. Им выдали специальные браслеты, которые респонденты носили круглосуточно. С помощью датчиков ученые замеряли, сколько человек спит, какое расстояние проходит в день, сколько общается, а также физиологические данные: температуру тела, пульс, давление и т. д.Оказалось, что на показатель мозговой активности в основном влияют три фактора: продолжительность сна, количество физических нагрузок и время социальной связи. Для нормальной работы головного мозга необходимо спать примерно семь часов в сутки. При этом в случае увеличения или уменьшения этого показателя, мозговая активность менялась в худшую сторону.Такой же результат показали и остальные факторы. Важно соблюдать баланс. Для социальной связи он составляет примерно 80-320 минут общения. Для ходьбы - от 4,5 до 7 тысяч шагов в день. В таком случае удастся сохранить молодость мозга максимально долго.