АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Ученые установили факторы, влияющие на работоспособность мозга у пожилых людей

Японские ученые провели исследование влияния ряда факторов на сохранение активности мозга у пожилых людей. В результате удалось установить три причины, которые существенно влияют на умственные способности людей.
Ученые установили факторы, влияющие на работоспособность мозга у пожилых людей

В исследовании участвовали 855 человек пожилого возраста. Им выдали специальные браслеты, которые респонденты носили круглосуточно. С помощью датчиков ученые замеряли, сколько человек спит, какое расстояние проходит в день, сколько общается, а также физиологические данные: температуру тела, пульс, давление и т. д.

Оказалось, что на показатель мозговой активности в основном влияют три фактора: продолжительность сна, количество физических нагрузок и время социальной связи. Для нормальной работы головного мозга необходимо спать примерно семь часов в сутки. При этом в случае увеличения или уменьшения этого показателя, мозговая активность менялась в худшую сторону.

Такой же результат показали и остальные факторы. Важно соблюдать баланс. Для социальной связи он составляет примерно 80-320 минут общения. Для ходьбы - от 4,5 до 7 тысяч шагов в день. В таком случае удастся сохранить молодость мозга максимально долго.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Рима Пенджиева отменила
Психологи озвучили главные признаки
СМИ назвали Ирину Шейк инициатором
Американские эксперты раскрыли причины
Анна Седокова призналась в зависти к
Эксперты составили рейтинг самых
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга объяснила
Ученые установили факторы, влияющие на
Эксперты выбрали лучшие камеры Android
Илья Яббаров: «Руководство шоу многое
Диетологи составили топ-10 самых
Новая пассия Блюменкранца Любовь
Киноляп со стаканчикам в «Игре
В Сети опубликовали рендеры нового
Глюк’Oza пришла на «Премию МУЗ-ТВ» в
Эксперты составили рейтинг самых
Дженнифер Лопес выступила с дочерью в
Экспертами названы лучшие авто с
Ирина Безрукова не готова к интиму на
Ученые установили связь между плохим
В Самарской области в ДТП пострадала
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Ученые: Высушенные на солнце грибы
Эксперты нашли способ справиться с
Татьяна Покровская прокомментировала
Новенькая участница «Дома-2» Любовь
В Петергофе двое детей
Павел Прилучный пострадал от комаров на
Vivo готовит бюджетную версию флагмана
Ольга Бузова встала на колени перед
Просмотреть все новости