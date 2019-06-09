АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Звезда «Дома-2» Милена Безбородова заявила, что ей «безразличен» Леша Безус

19-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова призналась, что ей «все равно» на бывшего возлюбленного. По словам длинноволосой красавицы, она до последнего «билась» за отношения с Алексеем Безусом, однако теперь ей интересен совершенно другой мужчина.

Звезда «Дома-2» Милена Безбородова заявила, что ей «безразличен» Леша Безус

Считанные часы назад Безбородова опубликовала на официальном портале телепроекта «Дом-2» свежий влог, в котором в очередной раз указала на то, что не намерена на Сейшельских островах мириться с Безусом. По словам Милены, она до последнего пыталась упросить руководство телестройки отправить ее на съемочную площадку шоу «Остров любви» в компании Дмитрия Чайкова, однако ведущие отказались идти ей на уступки.

«Ведущие сказали, как покажу то, что я поставила все точки с Безусом, тогда ко мне и прилетит Дима…» - заявила Милена.

Как утверждает Безбородова, еще до вылета на Сейшелы ей сообщили о том, что Безус находится в депрессивном состоянии и хочет поговорить с ней. Однако Милене, как оказалось, сейчас Алексей «безразличен», ведь когда ей было плохо, он никогда не думал о ней.

Звезда «Дома-2» Милена Безбородова заявила, что ей «безразличен» Леша Безус

Также Безбородова в очередной раз напомнила поклонникам о том, как до последнего пыталась сохранить отношения с Безусом, ведь сильно любила его. Впрочем, сейчас, по словам Милены, ей очень приятно получать знаки внимания от нового участника «Дома-2» - Дмитрия Чайкова, с которым, кстати, блондинка и хотела отправиться на Сейшельские острова.

«Этот мужчина очень внимательный и отстаивает меня в коллективе», - добавила звезда «Дома-2».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Киноляп со стаканчикам в «Игре
В Сети опубликовали рендеры нового
Глюк’Oza пришла на «Премию МУЗ-ТВ» в
Эксперты составили рейтинг самых
Дженнифер Лопес выступила с дочерью в
Экспертами названы лучшие авто с
Ирина Безрукова не готова к интиму на
Ученые установили связь между плохим
В Самарской области в ДТП пострадала
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Ученые: Высушенные на солнце грибы
Эксперты нашли способ справиться с
Татьяна Покровская прокомментировала
Новенькая участница «Дома-2» Любовь
В Петергофе двое детей
Павел Прилучный пострадал от комаров на
Vivo готовит бюджетную версию флагмана
Ольга Бузова встала на колени перед
Кудрявцева призналась мужу в любви в
Ученые рассказали о времени появлении
«Дом обойдется нам в 6-7 миллионов
Эксперты дали несколько советов для
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж
Ученые предостерегают об опасности
Ольга Бузова показала репетиции
Стас Барецкий: Я готов занять место
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория
Мать Андрея Черкасова одобрила выбор
Специалисты составили рейтинг самых
Сын Сергея Лазарева Никита провел
Просмотреть все новости