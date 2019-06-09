Звезда «Дома-2» Милена Безбородова заявила, что ей «безразличен» Леша Безус
19-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова призналась, что ей «все равно» на бывшего возлюбленного. По словам длинноволосой красавицы, она до последнего «билась» за отношения с Алексеем Безусом, однако теперь ей интересен совершенно другой мужчина.
Считанные часы назад Безбородова опубликовала на официальном портале телепроекта «Дом-2» свежий влог, в котором в очередной раз указала на то, что не намерена на Сейшельских островах мириться с Безусом. По словам Милены, она до последнего пыталась упросить руководство телестройки отправить ее на съемочную площадку шоу «Остров любви» в компании Дмитрия Чайкова, однако ведущие отказались идти ей на уступки.
Как утверждает Безбородова, еще до вылета на Сейшелы ей сообщили о том, что Безус находится в депрессивном состоянии и хочет поговорить с ней. Однако Милене, как оказалось, сейчас Алексей «безразличен», ведь когда ей было плохо, он никогда не думал о ней.
Также Безбородова в очередной раз напомнила поклонникам о том, как до последнего пыталась сохранить отношения с Безусом, ведь сильно любила его. Впрочем, сейчас, по словам Милены, ей очень приятно получать знаки внимания от нового участника «Дома-2» - Дмитрия Чайкова, с которым, кстати, блондинка и хотела отправиться на Сейшельские острова.
Считанные часы назад Безбородова опубликовала на официальном портале телепроекта «Дом-2» свежий влог, в котором в очередной раз указала на то, что не намерена на Сейшельских островах мириться с Безусом. По словам Милены, она до последнего пыталась упросить руководство телестройки отправить ее на съемочную площадку шоу «Остров любви» в компании Дмитрия Чайкова, однако ведущие отказались идти ей на уступки.
«Ведущие сказали, как покажу то, что я поставила все точки с Безусом, тогда ко мне и прилетит Дима…» - заявила Милена.
Как утверждает Безбородова, еще до вылета на Сейшелы ей сообщили о том, что Безус находится в депрессивном состоянии и хочет поговорить с ней. Однако Милене, как оказалось, сейчас Алексей «безразличен», ведь когда ей было плохо, он никогда не думал о ней.
Также Безбородова в очередной раз напомнила поклонникам о том, как до последнего пыталась сохранить отношения с Безусом, ведь сильно любила его. Впрочем, сейчас, по словам Милены, ей очень приятно получать знаки внимания от нового участника «Дома-2» - Дмитрия Чайкова, с которым, кстати, блондинка и хотела отправиться на Сейшельские острова.
«Этот мужчина очень внимательный и отстаивает меня в коллективе», - добавила звезда «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18