В Самарской области в ДТП пострадала 9-летняя девочка





ДТП случилось на трассе М5 под Сызранью 8 июня около 23:00 по местному времени. Женщина, находившаяся за рулем иномарки Toyota Avensis, следовала из Ульяновска. В один момент она решила проскочить на красный свет светофора, в результате чего произошло столкновение с Chevrolet Captiva, последняя врезалась в левую боковую часть японского автомобиля.В результате данного ДТП пострадала 9-летняя девочка. Она находилась в салоне иномарки Chevrolet Captiva. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ее с перелом ноги. Информация о состоянии водителей обоих транспортных средств не сообщается.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД по Самарской области. Они изучают данный участок дороги и оставшиеся на нем тормозные следы, а также опрашивают свидетелей. К проверке данной ситуации подключились и сотрудники ГУ МВД по региону. Они пообещали информировать о ходе проведения данной проверки и отметили, что по ее результатам будет вынесено необходимое процессуальное решение.