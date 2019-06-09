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В Самарской области в ДТП пострадала 9-летняя девочка

В Самарской области, под Сызранью, случилось ДТП, столкнулись две иномарки. В результате данной аварии пострадала 9-летняя девочка, находившаяся в салоне одного из транспортных средств, ее доставили в больницу с переломом ноги.
В Самарской области в ДТП пострадала 9-летняя девочка

ДТП случилось на трассе М5 под Сызранью 8 июня около 23:00 по местному времени. Женщина, находившаяся за рулем иномарки Toyota Avensis, следовала из Ульяновска. В один момент она решила проскочить на красный свет светофора, в результате чего произошло столкновение с Chevrolet Captiva, последняя врезалась в левую боковую часть японского автомобиля.

В результате данного ДТП пострадала 9-летняя девочка. Она находилась в салоне иномарки Chevrolet Captiva. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ее с перелом ноги. Информация о состоянии водителей обоих транспортных средств не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД по Самарской области. Они изучают данный участок дороги и оставшиеся на нем тормозные следы, а также опрашивают свидетелей. К проверке данной ситуации подключились и сотрудники ГУ МВД по региону. Они пообещали информировать о ходе проведения данной проверки и отметили, что по ее результатам будет вынесено необходимое процессуальное решение.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:21

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