Ученые: Высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом





Витамин D помогает больным туберкулезом лучше реагировать на противотуберкулезные препараты, усиливая иммунный ответ. Медики отмечают, что с недугом становится все труднее бороться из-за появления лекарственно-устойчивых штаммов. Названный источник витамина D подходит для стран с низким уровнем дохода, потому что вешенки являются безопасным, недорогим и простым вспомогательным методом. Исследования показали, что витамин D побуждает организм формировать антимикробное соединение, которое воздействует на бактериальную причину туберкулеза. Свежие вешенки почти не содержат витамина D, но гриб производит его после воздействия солнечного света.Благодаря новому исследованию впервые было продемонстрировано, что витамин D, полученный из вешенок под воздействием солнца, является потенциальным дополнительным средством лечения туберкулеза. В рамках исследования добровольцы каждое утро съедали бутерброд с хлебом, содержащим 146 микрограммов витамина D из сушеных вешенок. По истечению четырех месяцев 95% пациентов, получавших обогащенный хлеб, показали наилучшие результаты лечения.