АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Ученые: Высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом

Новое исследование американских ученых показало, что высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом. В эксперименте участвовали недорогие вешенки, которые являются доступным источником витамина D.
Ученые: Высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом

Витамин D помогает больным туберкулезом лучше реагировать на противотуберкулезные препараты, усиливая иммунный ответ. Медики отмечают, что с недугом становится все труднее бороться из-за появления лекарственно-устойчивых штаммов. Названный источник витамина D подходит для стран с низким уровнем дохода, потому что вешенки являются безопасным, недорогим и простым вспомогательным методом. Исследования показали, что витамин D побуждает организм формировать антимикробное соединение, которое воздействует на бактериальную причину туберкулеза. Свежие вешенки почти не содержат витамина D, но гриб производит его после воздействия солнечного света.

Благодаря новому исследованию впервые было продемонстрировано, что витамин D, полученный из вешенок под воздействием солнца, является потенциальным дополнительным средством лечения туберкулеза. В рамках исследования добровольцы каждое утро съедали бутерброд с хлебом, содержащим 146 микрограммов витамина D из сушеных вешенок. По истечению четырех месяцев 95% пациентов, получавших обогащенный хлеб, показали наилучшие результаты лечения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Киноляп со стаканчикам в «Игре
В Сети опубликовали рендеры нового
Глюк’Oza пришла на «Премию МУЗ-ТВ» в
Эксперты составили рейтинг самых
Дженнифер Лопес выступила с дочерью в
Экспертами названы лучшие авто с
Ирина Безрукова не готова к интиму на
Ученые установили связь между плохим
В Самарской области в ДТП пострадала
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Ученые: Высушенные на солнце грибы
Эксперты нашли способ справиться с
Татьяна Покровская прокомментировала
Новенькая участница «Дома-2» Любовь
В Петергофе двое детей
Павел Прилучный пострадал от комаров на
Vivo готовит бюджетную версию флагмана
Ольга Бузова встала на колени перед
Кудрявцева призналась мужу в любви в
Ученые рассказали о времени появлении
«Дом обойдется нам в 6-7 миллионов
Эксперты дали несколько советов для
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж
Ученые предостерегают об опасности
Ольга Бузова показала репетиции
Стас Барецкий: Я готов занять место
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория
Мать Андрея Черкасова одобрила выбор
Специалисты составили рейтинг самых
Сын Сергея Лазарева Никита провел
Просмотреть все новости