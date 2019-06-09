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Киноляп со стаканчикам в «Игре престолов» «принес» кофейне Starbucks 2,3 млрд долларов

Киноляп со стаканчиком в одной из серий «Игры престолов» сделал неплохую рекламу кофейне Starbucks. Эксперты проанализировали ситуацию и заявили, что подобный эпизод «принес» компании 2,3 млрд долларов.
Киноляп со стаканчикам в «Игре престолов» «принес» кофейне Starbucks 2,3 млрд долларов

Известный киноляп, случившийся в одной из серий финального сезона «Игры престолов», сделал немало шума. Изначально все зрители подумали, что это стаканчик известной кофейни Starbucks. Вскоре выяснилось, что это не так, так как в Ирландии, где происходили съемки этой серии, вообще нет данной популярной сети.

Несмотря на это, обсуждение данного киноляпа стало для кофейни Starbucks фактически бесплатной рекламой. Американские маркетологи проанализировали эту ситуацию и отметили, что если бы компания попыталась купить подобное размещение в культовой «Игре престолов», то ей бы понадобилась заплатить сумму около 2,3 млрд долларов. Именно поэтому можно сказать, что известная кофейня буквально «получила» эти деньги от создателей сериала бесплатно.

Напомним, Софи Тернер, актриса, сыгравшая в «Игре престолов» Сансу Старк, подробней рассказала об этом эпизоде. Знаменитость отметила, что не стоит обвинять в данной ситуации Эмилию Кларк, хоть стаканчик с кофе и стоит рядом с ее персонажем. Софи Тернер предположила, что оставить его мог именно Кит Харингтон, сыгравший в сериале Джона Сноу, так как он любит пить кофе и постоянно его забывает по всей съемочной площадке.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:25

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