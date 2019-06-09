В Сети опубликовали рендеры нового Samsung Note 10e





Новый смартфон Samsung Note 10e имеет типичный для бренда закругленный дисплей. Однако острые углы выделяют модель. Кажется, что если поставить телефон горизонтально, он не упадет. Кроме этого телефон оборудован тройной основной камерой, поддисплейным сканером отпечатка пальцев и 6,3-дюймовым QHD+ дисплеем.USB-порт находится в нижней части, но на смартфоне нет стандартного 3,5-разъёма под наушники. Предполагается, что новинка поступит на рынок уже в августе. Данных о стоимости модели пока нет.