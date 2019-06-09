Диетологи составили топ-10 самых вредных пищевых привычек





Эксперты объяснили, что в обжаренном мясе образуются соединения, запускающие в организме окислительные и воспалительные процессы, что может привести к развитию некоторых видов рака. Поэтому лучше отказаться от гриля при высоких температурах в пользу тушения, варки и приготовления в печи. Вредной привычкой является приготовление еды с оливковым, рапсовым и соевым маслами, которые содержат не только здоровые жиры, но и много калорий. Диетологи советуют отдать предпочтение не оливковому, а сафлоровому маслу. Кроме этого, эксперты не рекомендуют использовать только один вид масла для приготовления пищи при высоких температурах.К другим плохим пищевым привычкам отнесли пренебрежение сроком годности продуктов, употребление одной и той же пищи с одинаковым способом приготовления, соблюдение безглютеновой диеты, неконтролируемое потребление соли, отказ от фруктов. Также вредной считается размораживание продуктов при комнатной температуре, поскольку так создается идеальная среда для бактерий, вызывающих пищевые заболевания. В этом случае лучше использовать микроволновую печь или прохладную проточную воду.