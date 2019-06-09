Эксперты нашли способ справиться с эффектом плато при похудении





Диетологи советуют отнестись спокойно к тому, что процесс потери веса замедлился или остановился. На это влияет множество внутренних факторов, в частности, задержка уровня воды в организме. Программе снижения веса необходимо следовать в течение двух недель, чтобы делать выводы. Специалисты советуют учитывать личные причины задержки веса, что может быть связано с диетой или недостаточной физической активностью. Незначительные корректировки в рационе и упражнения помогут исправить фигуру.Эксперты советуют быть внимательным в деталях при похудении, а именно считать калории и пройденные шаги. Эффект плато часто возникает из-за похудения в одиночестве, поскольку в случае занятий с другом или тренером появляется дополнительный контроль. Эксперты советуют обратить внимание на изменения фигуры, поскольку части тела могут улучшаться без снижения веса.