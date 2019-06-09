АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Высушенные на солнце грибы помогают в борьбе с туберкулезом
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Эксперты нашли способ справиться с эффектом плато при похудении

Американские диетологи рассказали о методах борьбы с эффектом плато при похудении. К такой проблеме эксперты советуют отнестись спокойно или обратиться к группе поддержки.
Эксперты нашли способ справиться с эффектом плато при похудении

Диетологи советуют отнестись спокойно к тому, что процесс потери веса замедлился или остановился. На это влияет множество внутренних факторов, в частности, задержка уровня воды в организме. Программе снижения веса необходимо следовать в течение двух недель, чтобы делать выводы. Специалисты советуют учитывать личные причины задержки веса, что может быть связано с диетой или недостаточной физической активностью. Незначительные корректировки в рационе и упражнения помогут исправить фигуру.

Эксперты советуют быть внимательным в деталях при похудении, а именно считать калории и пройденные шаги. Эффект плато часто возникает из-за похудения в одиночестве, поскольку в случае занятий с другом или тренером появляется дополнительный контроль. Эксперты советуют обратить внимание на изменения фигуры, поскольку части тела могут улучшаться без снижения веса.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Киноляп со стаканчикам в «Игре
В Сети опубликовали рендеры нового
Глюк’Oza пришла на «Премию МУЗ-ТВ» в
Эксперты составили рейтинг самых
Дженнифер Лопес выступила с дочерью в
Экспертами названы лучшие авто с
Ирина Безрукова не готова к интиму на
Ученые установили связь между плохим
В Самарской области в ДТП пострадала
Звезда «Дома-2» Милена Безбородова
Ученые: Высушенные на солнце грибы
Эксперты нашли способ справиться с
Татьяна Покровская прокомментировала
Новенькая участница «Дома-2» Любовь
В Петергофе двое детей
Павел Прилучный пострадал от комаров на
Vivo готовит бюджетную версию флагмана
Ольга Бузова встала на колени перед
Кудрявцева призналась мужу в любви в
Ученые рассказали о времени появлении
«Дом обойдется нам в 6-7 миллионов
Эксперты дали несколько советов для
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж
Ученые предостерегают об опасности
Ольга Бузова показала репетиции
Стас Барецкий: Я готов занять место
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория
Мать Андрея Черкасова одобрила выбор
Специалисты составили рейтинг самых
Сын Сергея Лазарева Никита провел
Просмотреть все новости