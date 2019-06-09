Татьяна Покровская прокомментировала смерть внучки
Легендарный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская впервые прокомментировала смерть внучки Лизы. Своими эмоциями она поделилась на передаче «Сегодня вечером», которая выходит на Первом канале.
Российская сборная под руководством Татьяны Покровской пять раз выигрывала золото на Олимпийских играх. Однако не всем известно о горе, которое случилось в семье тренера. Покровская рассказала, как её удалось пережить смерть своей внучки, умершей от рака в 15 лет.
Легендарный тренер поделилась, что она думала закончить свою карьеру, но её подопечные помогли пережить горе. Коллектив постоянно поддерживал Покровскую и старался утешить её. На Олимпийских играх 2016 в честь внучки тренера команда поставила номер «Мольба», который принес золото. К сожалению, лечение не помогло, и девочка умерла.
Татьяна Покровская благодарна своей команде, поскольку в тяжёлое время спортсменки были рядом и придавали ей сил. Именно это позволило тренеру хоть как-то справиться с потерей и идти дальше.
Российская сборная под руководством Татьяны Покровской пять раз выигрывала золото на Олимпийских играх. Однако не всем известно о горе, которое случилось в семье тренера. Покровская рассказала, как её удалось пережить смерть своей внучки, умершей от рака в 15 лет.
Легендарный тренер поделилась, что она думала закончить свою карьеру, но её подопечные помогли пережить горе. Коллектив постоянно поддерживал Покровскую и старался утешить её. На Олимпийских играх 2016 в честь внучки тренера команда поставила номер «Мольба», который принес золото. К сожалению, лечение не помогло, и девочка умерла.
Татьяна Покровская благодарна своей команде, поскольку в тяжёлое время спортсменки были рядом и придавали ей сил. Именно это позволило тренеру хоть как-то справиться с потерей и идти дальше.
Спорт
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:01