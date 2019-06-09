Татьяна Покровская прокомментировала смерть внучки





Российская сборная под руководством Татьяны Покровской пять раз выигрывала золото на Олимпийских играх. Однако не всем известно о горе, которое случилось в семье тренера. Покровская рассказала, как её удалось пережить смерть своей внучки, умершей от рака в 15 лет.Легендарный тренер поделилась, что она думала закончить свою карьеру, но её подопечные помогли пережить горе. Коллектив постоянно поддерживал Покровскую и старался утешить её. На Олимпийских играх 2016 в честь внучки тренера команда поставила номер «Мольба», который принес золото. К сожалению, лечение не помогло, и девочка умерла.Татьяна Покровская благодарна своей команде, поскольку в тяжёлое время спортсменки были рядом и придавали ей сил. Именно это позволило тренеру хоть как-то справиться с потерей и идти дальше.