В Петергофе двое детей госпитализированы с отравлением неизвестной жидкостью





Двое детей были госпитализированы 8 июня, скорая помощь забрала их с Цветочной улицы Петергофа. В больнице у несовершеннолетних пострадавших было диагностировано сильное отравление неизвестной жидкостью, состояние обоих пациентов медики оценивают как тяжелое.Мать двух госпитализированных детей рассказала о том, что она ехала с ними на такси. По одной из версий, несовершеннолетние выпили содержимое бутылки, лежавшей рядом с ними на заднем сидении автомобиля, женщина не смогла за ними уследить.К этой ситуации уже подключилось ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства данного происшествия, в результате которого двое несовершеннолетних оказались в больнице с сильным отравлением неустановленной жидкостью. Представители ГУ МВД в очередной раз обратились к родителям и попросили их всегда быть внимательными и следить за своими детьми. Правоохранители будут информировать о ходе проведения проверки.