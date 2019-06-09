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В Петергофе двое детей госпитализированы с отравлением неизвестной жидкостью

В Петергофе двое детей были госпитализированы с сильным пищевым отравлением неизвестной жидкостью. Несовершеннолетние ехали с матерью в такси и решили попить из бутылки, лежавшей рядом с ними на заднем сидении автомобиля, по факту происшествия проходит проверка.
В Петергофе двое детей госпитализированы с отравлением неизвестной жидкостью

Двое детей были госпитализированы 8 июня, скорая помощь забрала их с Цветочной улицы Петергофа. В больнице у несовершеннолетних пострадавших было диагностировано сильное отравление неизвестной жидкостью, состояние обоих пациентов медики оценивают как тяжелое.

Мать двух госпитализированных детей рассказала о том, что она ехала с ними на такси. По одной из версий, несовершеннолетние выпили содержимое бутылки, лежавшей рядом с ними на заднем сидении автомобиля, женщина не смогла за ними уследить.

К этой ситуации уже подключилось ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства данного происшествия, в результате которого двое несовершеннолетних оказались в больнице с сильным отравлением неустановленной жидкостью. Представители ГУ МВД в очередной раз обратились к родителям и попросили их всегда быть внимательными и следить за своими детьми. Правоохранители будут информировать о ходе проведения проверки.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:54

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