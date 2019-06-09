Экспертами названы лучшие авто с 1,0-литровым мотором





Volkswagen Golf 1.0 TSI может похвастаться турбодвигателем, чья суммарная мощность составляет 110 л. с., а в среднем на 100 км машине окажется достаточно и 4,7 литра топлива. Производитель относит модель к семейным авто. Также отметился в списке и Kia Rio 1.0 T-GDi, поскольку авто имеет хорошее оснащение даже в базовой комплектации. Двигатель мощностью 100 л. с. в обычных условиях расходует 4,7 литра на 100 км. Однако официальных поставок в Россию данной модели нет.Заключающий тройку лидеров Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 имеет более экономичный двигатель, затрачивая в среднем 4,6 литра топлива на 100 км. Мощность силовой установки составляет 95 л. с.