АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Google Play Store обнаружены сотни угрожающих безопасности пользователей приложений
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Ольга Бузова встала на колени перед своими фанатами на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ-2019»

Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова в очередной раз отличилась на красной дорожке церемонии «МУЗ-ТВ-2019». Восходящая исполнительница не постеснялась и встала на колени перед «армией» своих поклонников, которые непрерывно выкрикивали ее имя и напевали новых хит артистки «Водица».

Ольга Бузова встала на колени перед своими фанатами на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ-2019»

На днях состоялось одно из самых важных мероприятий в мире российского шоу-бизнеса. 7 июня в Москве прошла ежегодная премия «МУЗ-ТВ-2019. Музыка объединяет», которую посетили не только многочисленные звезды, но и их преданные фанаты.

Отметим, что Бузовой так и не удалось заполучить такую желанную тарелку в номинации «Лучшее женское видео», ведь ее «обошла» Полина Гагарина, однако Ольгу не перестают обсуждать СМИ. А все потому, что в социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых новоиспеченная певица явно делает все для того, чтобы ее появлением на церемонии «МУЗ-ТВ-2019» запомнили надолго.

К примеру, на одной из таких записей Бузова, оказавшись перед своими поклонниками, неожиданно встала перед ними на колени. В этот момент фанаты продолжали выкрикивать имя Ольги и распевать ее последнюю композицию, в которой певица объявляет запрет на развод.

Ольга Бузова встала на колени перед своими фанатами на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ-2019»

Нужно сказать, что Бузова, встав на колени перед группой поклонников, не забыла в очередной раз продемонстрировать свой любимый жест, который, по ее словам, означает «любовь».

К слову, не все фолловеры оценили по достоинству действия Бузовой. По мнению некоторых пользователей Сети, таким образом Ольга просто привлекала к себе внимание.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Прилучный пострадал от комаров на
Vivo готовит бюджетную версию флагмана
Ольга Бузова встала на колени перед
Кудрявцева призналась мужу в любви в
Ученые рассказали о времени появлении
«Дом обойдется нам в 6-7 миллионов
Эксперты дали несколько советов для
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж
Ученые предостерегают об опасности
Ольга Бузова показала репетиции
Стас Барецкий: Я готов занять место
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория
Мать Андрея Черкасова одобрила выбор
Специалисты составили рейтинг самых
Сын Сергея Лазарева Никита провел
В Прикамье погиб врезавшийся в опору
Lenovo представила новый игровой
В Google Play Store обнаружены сотни
Медики назвали способы предотвратить
Проект «Дом-2» не закрывают из-за
Жена Ролана Быкова рассказала о язве
Ученые: Замедление Луной вращения Земли
Ученые: Человек остается в полном
Михаил Жванецкий поведал о своих
Участник «Дома-2» Леша Кудряшов хочет
Разработчики из Японии создали систему
Дмитрий Певцов признался, что постоянно
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов
В России ввели штраф за повторную кражу
На дорожных тестах в Индии замечен
Просмотреть все новости