Ольга Бузова встала на колени перед своими фанатами на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ-2019»
Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова в очередной раз отличилась на красной дорожке церемонии «МУЗ-ТВ-2019». Восходящая исполнительница не постеснялась и встала на колени перед «армией» своих поклонников, которые непрерывно выкрикивали ее имя и напевали новых хит артистки «Водица».
На днях состоялось одно из самых важных мероприятий в мире российского шоу-бизнеса. 7 июня в Москве прошла ежегодная премия «МУЗ-ТВ-2019. Музыка объединяет», которую посетили не только многочисленные звезды, но и их преданные фанаты.
Отметим, что Бузовой так и не удалось заполучить такую желанную тарелку в номинации «Лучшее женское видео», ведь ее «обошла» Полина Гагарина, однако Ольгу не перестают обсуждать СМИ. А все потому, что в социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых новоиспеченная певица явно делает все для того, чтобы ее появлением на церемонии «МУЗ-ТВ-2019» запомнили надолго.
К примеру, на одной из таких записей Бузова, оказавшись перед своими поклонниками, неожиданно встала перед ними на колени. В этот момент фанаты продолжали выкрикивать имя Ольги и распевать ее последнюю композицию, в которой певица объявляет запрет на развод.
Нужно сказать, что Бузова, встав на колени перед группой поклонников, не забыла в очередной раз продемонстрировать свой любимый жест, который, по ее словам, означает «любовь».
К слову, не все фолловеры оценили по достоинству действия Бузовой. По мнению некоторых пользователей Сети, таким образом Ольга просто привлекала к себе внимание.
На днях состоялось одно из самых важных мероприятий в мире российского шоу-бизнеса. 7 июня в Москве прошла ежегодная премия «МУЗ-ТВ-2019. Музыка объединяет», которую посетили не только многочисленные звезды, но и их преданные фанаты.
Отметим, что Бузовой так и не удалось заполучить такую желанную тарелку в номинации «Лучшее женское видео», ведь ее «обошла» Полина Гагарина, однако Ольгу не перестают обсуждать СМИ. А все потому, что в социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых новоиспеченная певица явно делает все для того, чтобы ее появлением на церемонии «МУЗ-ТВ-2019» запомнили надолго.
К примеру, на одной из таких записей Бузова, оказавшись перед своими поклонниками, неожиданно встала перед ними на колени. В этот момент фанаты продолжали выкрикивать имя Ольги и распевать ее последнюю композицию, в которой певица объявляет запрет на развод.
Нужно сказать, что Бузова, встав на колени перед группой поклонников, не забыла в очередной раз продемонстрировать свой любимый жест, который, по ее словам, означает «любовь».
К слову, не все фолловеры оценили по достоинству действия Бузовой. По мнению некоторых пользователей Сети, таким образом Ольга просто привлекала к себе внимание.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:30