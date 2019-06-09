Ольга Бузова встала на колени перед своими фанатами на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ-2019»

На днях состоялось одно из самых важных мероприятий в мире российского шоу-бизнеса. 7 июня в Москве прошла ежегодная премия «МУЗ-ТВ-2019. Музыка объединяет», которую посетили не только многочисленные звезды, но и их преданные фанаты.Отметим, что Бузовой так и не удалось заполучить такую желанную тарелку в номинации «Лучшее женское видео», ведь ее «обошла» Полина Гагарина, однако Ольгу не перестают обсуждать СМИ. А все потому, что в социальных сетях продолжают появляться видеоролики, на которых новоиспеченная певица явно делает все для того, чтобы ее появлением на церемонии «МУЗ-ТВ-2019» запомнили надолго.К примеру, на одной из таких записей Бузова, оказавшись перед своими поклонниками, неожиданно встала перед ними на колени. В этот момент фанаты продолжали выкрикивать имя Ольги и распевать ее последнюю композицию, в которой певица объявляет запрет на развод.Нужно сказать, что Бузова, встав на колени перед группой поклонников, не забыла в очередной раз продемонстрировать свой любимый жест, который, по ее словам, означает «любовь».К слову, не все фолловеры оценили по достоинству действия Бузовой. По мнению некоторых пользователей Сети, таким образом Ольга просто привлекала к себе внимание.