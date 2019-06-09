Глюк’Oza пришла на «Премию МУЗ-ТВ» в платье с оголенной грудью

33-летняя певица появилась на красной дорожке 17-й торжественной церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ» 7 июня в наряде, обнажившем одно плечо и грудь. Черное платье в пол и туфли-лодочки на высоком каблуке подчеркнули стройную фигуру артистки, а прозрачная топ-майка с разноцветными конфетти произвела эффект разорвавшейся бомбы. Глюк’Oza дополнила образ распущенными волосами и очками с «кошачьей» оправой.Отметим, что несколько дней назад Наталья Чистякова-Ионова отмечала свой день рождения. В своем Instagram-аккаунте певица написала, что жить всё-таки прекрасно. Поклонники артистки и её звездные друзья, в частности Яна Рудковская и Ксения Собчак, поздравили Глюк’Ozу, пожелав ей бесконечного счастья, гармонии и любви.