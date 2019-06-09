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Эксперты составили рейтинг самых полезных завтраков

Эксперты из национального исследовательского центра «Здоровое питание» составили рейтинг самых полезных завтраков. В ТОП-3 вошли овсянка, фрукты и белковые блюда.
Эксперты составили рейтинг самых полезных завтраков

Первое место заняла овсяная каша, поскольку продукт содержит бета-глюконаты. Этот подвид клетчатки является очень полезным для человеческого организма. Бета-глюконаты также хорошо поддерживают чувство насыщенности, что позволит дождаться обеда без перекусов. Однако специалисты не рекомендуют злоупотреблять сахаром при приготовлении каши. Сторонникам здорового образа жизни следует оказаться от готовых каш в пакетиках, поскольку в них имеется большое количество консервантов и усилителей вкуса. Однако эксперты все же не рекомендуют ежедневно употреблять овсянку. Множество исследований подтвердило, что более полезно менять рацион. Это позволит поддерживать организм в отличном состоянии.

На втором месте расположились фрукты. Ученые доказали, что их употребление поддерживает стабильный вес и обеспечивает организм необходимым количеством клетчатки и витаминов. Однако следует отдать предпочтение менее сладким фруктам, таким как яблоки и груши. Исследование показало, что люди, которые кушают натуральный продукт на завтрак, более склонны в течение дня употреблять здоровую пищу.

Третье место досталось белковым завтракам. К ним относятся животные белки – яйца, рыба, и растительные – чечевица и бобовые. Такой завтрак не только позволит поддерживать достаточный уровень сытости, но и обеспечит организм необходимыми питательными элементами. Однако здесь также не стоит акцентировать внимание на одном продукте. Все же разнообразие завтрака является обязательным критерием здорового питания. В случае необходимости составления диеты лучше обратится к специалисту. Диетолог поможет подобрать оптимальный рацион, который в кротчайшие сроки приведет к желаемому результату.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:01

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