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Vivo готовит бюджетную версию флагмана iQOO на базе Snapdragon 845

Компания Vivo готовит к выходу бюджетную версию своего флагмана iQOO. Смартфон будет работать на базе Snapdragon 845, получит 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 4000 мАч, анонс состоится 10 июня.
Vivo готовит бюджетную версию флагмана iQOO на базе Snapdragon 845

Недавно компания Vivo выпустила свой флагман iQOO, работающий на основе Snapdragon 855. Теперь же бренд сообщил, что готовит новый смартфон, являющийся бюджетной версией данной топовой модели. Компания опубликовала официальный тизер, содержащий основные технические характеристики новинки.

Бюджетная версия получит приписку Lite либо Youth. Она будет функционировать на базе однокристального 8-ядерного процессора Snapdragon 845. Новинка располагает 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Энергией комплектующие этого смартфона будет обеспечивать аккумулятор емкость 4000 мАч. На тизере также можно заметить верхнюю часть устройства. Его фронтальная камера, как и у флагманской модели, будет располагаться в каплевидном вырезе. Судя по опубликованной картинке, экран новинки имеет узкие рамки и занимает практически всю переднюю поверхность.

Официальная презентация бюджетной версии смартфона iQOO состоится уже 10 июня. Ценник новинки составляет 290 долларов. Когда начнутся продажи и в каких странах устройство появится в первую очередь – неизвестно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:38

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