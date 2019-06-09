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Павел Прилучный пострадал от комаров на отдыхе с Агатой Муцениеце

Российские знаменитости Агата Муцениеце и Павел Прилучный отправились на отдых в Грецию, откуда публикуют фотографии в сети Instagram. Поклонники заметили, что актер сильно пострадал от местных комаров.
Павел Прилучный пострадал от комаров на отдыхе с Агатой Муцениеце

Не так давно поклонники подозревали Агату Муцениеце и Павла Прилучного в разладе, но пара доказала, что это не так. В своих Instagram-аккаунтах супруги публикуют счастливые фото с отпуска, который проводят в Греции. У подписчиков не осталось сомнений, касающихся любви актеров, но фолловеры подозревают, что отдых прошел не так успешно, как задумывалось. На одном из опубликованных фото внимательные поклонники заметили, что ноги Павла Прилучного сильно искусаны комарами. Публика предположила, что актер испытывает неприятные ощущения, поэтому в комментариях поинтересовалась у звезд, как прошел их совместный отдых.

Как известно, Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей, которых оставили на попечение родителей на время отдыха. Знаменитости выбрали отель в городе Херсониссос, расположенном на севере Крита.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:46

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