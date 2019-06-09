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Ученые рассказали о времени появлении на Земле рака

Долгое время считалось, что рак является следствием современного образа жизни людей, но новые открытия полностью опровергают данное мнение. Ученые рассказали о времени появлении на Земле самой страшной болезни и древнейших ее проявлениях.
Ученые рассказали о времени появлении на Земле рака

Первые шаги в этом направлении сделали российские специалисты, обнаружившие в 2001 году скелеты скифских мужчины и женщины. У первого были найдены последствия рака, скорее всего – простаты. Уже тогда ученые начали сомневаться в причинах появления онкологии. Затем были обнаружены останки неандертальца, он жил 120 тысяч лет назад. На его костях имелись последствия злокачественных опухолей.

Следующий шаг оказался еще более поражающий – 1,7 млн лет назад. Именно такой возраст костей австралопитека седиба – одного из возможных предков Homo sapiens, имевшего остеосаркому. Она не стала причиной его смерти, но определенно мешала ему двигаться.

Также ученым удалось установить, что рак встречался не только у современных людей и их далеких предков, но и у животных, что жили на Земле задолго до Homo sapiens. Исследование костей утконосых динозавров, обитавших 70 млн лет назад, показало, что у них тоже встречалась онкология. У древних черепах, живших 240 млн лет назад, также были обнаружены признаки рака. Самоым древним на сегодняшний день свидетельством наличия у живого существа онкологии является один представитель саблезубых звероящеров, живший 255 млн лет назад.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:20

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