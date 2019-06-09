«Дом обойдется нам в 6-7 миллионов рублей»: Звезда «Дома-2» Инна Воловичева показала, какой разработала дизайн дома с архитекторами
Экс-участница шоу «Дом-2» Инна Воловичева продемонстрировала, каким будет ее дом после того, как его полностью достроят. По словам телезнаменитости, жилище обойдется ее семейству в шесть-семь миллионов рублей.
Несмотря на то, что Воловичева покинула проект «Дом-2» примерно восемь лет назад, за ее частной жизнью не перестают наблюдать зрители, особенно сейчас, когда узнали, что Инна вместе с супругом решили сами построить для своей семьи загородный дом.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Воловичевой, в котором она рассказала, от кого ее семейству достался участок земли площадью в 20 соток. По словам Инны, рядом с Москвой они не могли позволить себе приобрести территорию, на которой смогли бы возвести дом своей мечты.
Выяснилось, что на подаренном участке стоит старый дом, однако он уже не пригоден для проживания, ведь был возведен еще 100 лет назад. Именно поэтому Воловичева с мужем сразу же приступили к постройке нового жилища.
По словам Инны, для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное, она связалась с профессиональными архитекторами, которые и помогли ее семье разработать дизайн дома.
Также Воловичева признается, что на данный момент в жилище идет внутренняя отделка, поэтому она надеется, что уже к осени ее семье удастся заехать в новый дом, сообщает Starhit.
Несмотря на то, что Воловичева покинула проект «Дом-2» примерно восемь лет назад, за ее частной жизнью не перестают наблюдать зрители, особенно сейчас, когда узнали, что Инна вместе с супругом решили сами построить для своей семьи загородный дом.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Воловичевой, в котором она рассказала, от кого ее семейству достался участок земли площадью в 20 соток. По словам Инны, рядом с Москвой они не могли позволить себе приобрести территорию, на которой смогли бы возвести дом своей мечты.
«Ванин папа подарил нам 20 соток в этом районе, и мы сразу решили, что стройке быть!» - сообщила журналистам звезда «Дома-2».
Выяснилось, что на подаренном участке стоит старый дом, однако он уже не пригоден для проживания, ведь был возведен еще 100 лет назад. Именно поэтому Воловичева с мужем сразу же приступили к постройке нового жилища.
По словам Инны, для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное, она связалась с профессиональными архитекторами, которые и помогли ее семье разработать дизайн дома.
«Дом обойдется нам в шесть-семь миллионов рублей», - заявляет Воловичева.
Также Воловичева признается, что на данный момент в жилище идет внутренняя отделка, поэтому она надеется, что уже к осени ее семье удастся заехать в новый дом, сообщает Starhit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:12