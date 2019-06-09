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«Дом обойдется нам в 6-7 миллионов рублей»: Звезда «Дома-2» Инна Воловичева показала, какой разработала дизайн дома с архитекторами

Экс-участница шоу «Дом-2» Инна Воловичева продемонстрировала, каким будет ее дом после того, как его полностью достроят. По словам телезнаменитости, жилище обойдется ее семейству в шесть-семь миллионов рублей.

«Дом обойдется нам в 6-7 миллионов рублей»: Звезда «Дома-2» Инна Воловичева показала, какой разработала дизайн дома с архитекторами

Несмотря на то, что Воловичева покинула проект «Дом-2» примерно восемь лет назад, за ее частной жизнью не перестают наблюдать зрители, особенно сейчас, когда узнали, что Инна вместе с супругом решили сами построить для своей семьи загородный дом.

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Воловичевой, в котором она рассказала, от кого ее семейству достался участок земли площадью в 20 соток. По словам Инны, рядом с Москвой они не могли позволить себе приобрести территорию, на которой смогли бы возвести дом своей мечты.

«Ванин папа подарил нам 20 соток в этом районе, и мы сразу решили, что стройке быть!» - сообщила журналистам звезда «Дома-2».


«Дом обойдется нам в 6-7 миллионов рублей»: Звезда «Дома-2» Инна Воловичева показала, какой разработала дизайн дома с архитекторами

Выяснилось, что на подаренном участке стоит старый дом, однако он уже не пригоден для проживания, ведь был возведен еще 100 лет назад. Именно поэтому Воловичева с мужем сразу же приступили к постройке нового жилища.

По словам Инны, для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное, она связалась с профессиональными архитекторами, которые и помогли ее семье разработать дизайн дома.

«Дом обойдется нам в шесть-семь миллионов рублей», - заявляет Воловичева.

Также Воловичева признается, что на данный момент в жилище идет внутренняя отделка, поэтому она надеется, что уже к осени ее семье удастся заехать в новый дом, сообщает Starhit.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:12

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