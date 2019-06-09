Дженнифер Лопес выступила с дочерью в одинаковых платьях

Дочь Дженнифер Лопес, 11-летняя Эмма Мэрибел, занимается вокалом и накануне выступила вместе с матерью на большой сцене. Мероприятие состоялось в ходе тура “Это моя вечеринка” 8 июня в Калифорнии, где звезда с наследницей исполнили композицию “Limitless”. Для дуэта с дочерью Дженнифер Лопес выбрала одинаковые пышные платья яркого оранжевого цвета. В Instagram-аккаунте певица опубликовала фрагмент с окончания исполнения, где запечатлено, как Лопес становится перед дочерью на колени.В хэштегах звезда отметила, что гордиться дочерью, а поклонники остались в восторге после номера. Американская актриса Риз Уизерспун отметила прекрасный голос Эммы Мэрибел.