Ученые предостерегают об опасности применения технологии редактирования генов





Инструменты модификации генов, например CRISPR-Cas9, предоставляют возможность вставлять, удалять, модифицировать или заменять ДНК. Этот инструмент используется для лечения ряда заболеваний и повышения человеческого интеллекта, а ученые говорят о возможности создания новых биологических видов. ДНК может изменяться в результате мутации или редактирования генов, но последняя возможность негативно влияет на процессы эволюции. В частности, помехи в данном процессе могут спровоцировать абсолютное вымирание вида.На данный момент ученые не могут с точностью определить к каким последствиям приведет изменения ДНК. Человеческая экосистема может выйти за пределы протекающей естественным путем эволюции, ведь уже сейчас ученые повсеместно задействуют в своей работе инструменты редактирования генов, в числе которых и CRISPR-Cas9. Эксперты призывают придерживаться безопасности, чтобы предотвратить ожидаемый беспорядок, спровоцированный, среди прочего, технологической трансформацией в паре с эволюцией и генетическим редактированием.