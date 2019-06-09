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Ученые предостерегают об опасности применения технологии редактирования генов

Ученые предупредили о негативных последствиях изменения генетического материала. Данная возможность может использоваться в лечении многих недугов, но при этом есть риск фундаментального нарушения эволюции человека.
Ученые предостерегают об опасности применения технологии редактирования генов

Инструменты модификации генов, например CRISPR-Cas9, предоставляют возможность вставлять, удалять, модифицировать или заменять ДНК. Этот инструмент используется для лечения ряда заболеваний и повышения человеческого интеллекта, а ученые говорят о возможности создания новых биологических видов. ДНК может изменяться в результате мутации или редактирования генов, но последняя возможность негативно влияет на процессы эволюции. В частности, помехи в данном процессе могут спровоцировать абсолютное вымирание вида.

На данный момент ученые не могут с точностью определить к каким последствиям приведет изменения ДНК. Человеческая экосистема может выйти за пределы протекающей естественным путем эволюции, ведь уже сейчас ученые повсеместно задействуют в своей работе инструменты редактирования генов, в числе которых и CRISPR-Cas9. Эксперты призывают придерживаться безопасности, чтобы предотвратить ожидаемый беспорядок, спровоцированный, среди прочего, технологической трансформацией в паре с эволюцией и генетическим редактированием.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:47

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