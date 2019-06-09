Ольга Бузова показала репетиции акробатического номера для премии «МУЗ-ТВ-2019»

«Знаете, как я люблю делиться своими достижениями с вами… Но все они даются мне не так просто! Вчера вы видели мой готовый номер, а сегодня я хочу вам показать кусочки со своей первой репетиции номера для премии Музтв. Состояние, когда боишься, но ради эффектного выступления готова на все!» - подчеркнула Бузова.

Ни для кого не является секретом, что Бузова поразила всех присутствующих на премии «МУЗ-ТВ-2019» не только своим появлением на красной ковровой дорожке на верблюдах и в окружении нескольких мужчин, но и весьма спортивным номером на песню «Танцуй под Бузову». Выяснилось, что несмотря на страх Бузова все-таки решила включить в свое выступление акробатические трюки. Считанные часы назад Ольга опубликовала у себя на странице в Instagram серию видеороликов, на которых запечатлены первые репетиции номера для церемонии «МУЗ-ТВ-2019». Под свежими кадрами певица призналась, что ради «эффектного» выступления готова идти на жертвы.На видео Бузовой видно, что сначала исполнительница не могла взять себя в руки и постоянно вскрикивала от страха. Впрочем, к выходу на сцену премии «МУЗ-ТВ-2019», судя по всему, Ольге все-таки удалось преодолеть все опасения, ведь ее номер оказался одним из самых ярких.