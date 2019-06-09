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Кудрявцева призналась мужу в любви в честь годовщины свадьбы

Лера Кудрявцева опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, который посвящен годовщине её свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым. Известная ведущая призналась в чувствах своему мужу и сказала, что любит его, как и прежде.
Кудрявцева призналась мужу в любви в честь годовщины свадьбы

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров встретились семь лет назад, а через год они узаконили свои отношения. Меньше года назад у них родилась дочь Мария. Интересно, что разница в возрасте между супругами составляет 16 лет, но это никак не мешает им жить счастливо.

Лера Кудрявцева в честь 6-летней годовщины дня свадьбы опубликовала в своем аккаунте Instagram пост, который посвятила своему супругу Игорю Макарову. Телеведущая написала: «Годовщина свадьбы. 7 лет назад мы принюхались друг к другу, 6 лет в браке. Люблю тебя, как и прежде, мой мужчина». Множество поклонников поздравили пару с праздником и пожелали им здоровья и долгих лет совместной жизни. Не остались в стороне и знаменитые коллеги. Анна Седокова, Жасмин и другие звезды также оставили поздравительные комментарии с лучшими пожеланиями.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:28

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