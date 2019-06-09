Ирина Безрукова не готова к интиму на первом свидании

Несколько лет назад Ирина Безрукова развелась с популярным актером Сергеем Безруковым, отношения с которым помогли актрисе добиться популярности. После развода звезда не заводила официальных отношений, но поклонники часто приписывают ей романы. Знаменитость относит себя к тем женщинам, которые готовы ждать ради встречи с любовью всей жизни. Ирина Безрукова не готова к мимолетным романам и предпочитает присмотреться к человеку перед переходом на серьезную стадию отношений.Ирина Безрукова признается, что она частично виновата в прошлых неудачах в любви, поскольку часто соревнуется с мужчинами. Актриса ищет свободного партнера зрелого возраста, но конкретных требований к мужчине она не имеет.