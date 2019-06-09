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Ирина Безрукова не готова к интиму на первом свидании

Актриса Ирина Безрукова поделилась своими предпочтениями в мужчинах, а также призналась, что не готова к интиму на первом свидании. Артистка рассказала, какой партнер ей нужен для серьезных отношений.
Ирина Безрукова не готова к интиму на первом свидании

Несколько лет назад Ирина Безрукова развелась с популярным актером Сергеем Безруковым, отношения с которым помогли актрисе добиться популярности. После развода звезда не заводила официальных отношений, но поклонники часто приписывают ей романы. Знаменитость относит себя к тем женщинам, которые готовы ждать ради встречи с любовью всей жизни. Ирина Безрукова не готова к мимолетным романам и предпочитает присмотреться к человеку перед переходом на серьезную стадию отношений.

Ирина Безрукова признается, что она частично виновата в прошлых неудачах в любви, поскольку часто соревнуется с мужчинами. Актриса ищет свободного партнера зрелого возраста, но конкретных требований к мужчине она не имеет.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:38

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