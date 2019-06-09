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Мать Андрея Черкасова одобрила выбор сына

Родительница ведущего реалити-шоу «Дом-2» Андрея Черкасова призналась, что одобряет выбор наследника. По мнению Татьяны Николаевны, ее невестке очень повезло с супругом.

Мать Андрея Черкасова одобрила выбор сына

Вчера, 8 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск проекта «Дом-2», в котором наконец-таки показали бракосочетание Андрея Черкасова и Кристины Ослиной. Нужно сказать, что в серии было уделено особое внимание самой свадебной церемонии, а также родителям молодоженов.

Когда слово досталось матери Черкасова - Татьяне Николаевне, женщина заявила, что одобряет выбор Андрея, а также указала на то, что к Кристине относится не как к невестке, а как к своему ребенку. Оказывается, что родительнице ведущего «Дома-2» выбор сына понравился с первой встречи с Ослиной.

По мнению Татьяны Николаевны, Кристина очень светлый, добрый и лучезарный человек, которого невозможно не полюбить. Не оставила мать Черкасова без внимания и своего наследника.

Мать Андрея Черкасова одобрила выбор сына

Женщина отметила, что и Ослиной очень повезло с мужем, ведь Андрей прошел тяжелую «школу» по построению «любви» на шоу «Дом-2» и блондинка встретилась ему как раз в тот момент, когда он начал буквально гореть желанием обзавестись семьей и детьми. Нужно сказать, что свежий выпуск «Дома-2» тронул буквально всех зрителей реалити-шоу. Сейчас в Сети продолжают активно обсуждать тот момент, насколько на свадьбе Черкасова и Ослиной все было душевно и искренне.

К слову, не остались незамеченными и слова Ксении Бородиной о том, что теперь жизнь Черкасова разделилась на до и после встречи с Ослиной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:19

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