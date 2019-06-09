АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Google Play Store обнаружены сотни угрожающих безопасности пользователей приложений
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

В Прикамье погиб врезавшийся в опору ЛЭП водитель квадроцикла

В поселке Нижний Лух, Прикамье, случилось смертельное ДТП. Водитель квадроцикла, врезавшийся в опору линии электропередач (ЛЭП), погиб на месте аварии, он получил несовместимые с жизнью травмы.
В Прикамье погиб врезавшийся в опору ЛЭП водитель квадроцикла

Смертельное ДТП произошло 8 июня в поселке Нижний Лух Добрянского района Прикамья. По сообщению местного ГИБДД, 53-летний водитель квадроцикла «Спортсмен-800» потерял управление над транспортным средством и врезался прямо в опору ЛЭП. Мужчина скончался от полученных травм, которые оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники местного ГИБДД устанавливают все обстоятельства гибели водителя квадроцикла. В настоящий момент идет проверка данного смертельного происшествия, в нем также участвуют правоохранители, призванные установить наличие или отсутствие криминальной версии данного ДТП, унесшего жизнь 53-летнего жителя поселка Нижний Лух. ГИБДД По Добрянскому району Пермского края обещает проинформировать общественность о полученных результатах.

Напомним, недавно сообщалось о другом смертельном ДТП, оно произошло в Алтае. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в двигающийся там отечественный легковой автомобиль. В результате аварии погиб 1 человек, еще 3 пострадали.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Андрея Черкасова одобрила выбор
Специалисты составили рейтинг самых
Сын Сергея Лазарева Никита провел
В Прикамье погиб врезавшийся в опору
Lenovo представила новый игровой
В Google Play Store обнаружены сотни
Медики назвали способы предотвратить
Проект «Дом-2» не закрывают из-за
Жена Ролана Быкова рассказала о язве
Ученые: Замедление Луной вращения Земли
Ученые: Человек остается в полном
Михаил Жванецкий поведал о своих
Участник «Дома-2» Леша Кудряшов хочет
Разработчики из Японии создали систему
Дмитрий Певцов признался, что постоянно
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов
В России ввели штраф за повторную кражу
На дорожных тестах в Индии замечен
Орландо Блум хранит дома скелет любимой
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец
В Канаде нашли кувшинки, поедающие
Валерию Меладзе пришлось убирать навоз
В Нальчике студент погиб после падения
Филипп Киркоров представил в Болгарии
Ксения Собчак впервые подтвердила
Ученые: Осанка влияет на восприятие
Жена сына Бари Алибасова призналась,
Названы опасные последствия
На Алтае в ДТП погибла 51-летняя женщина
Ксению Бородину осудили за посещение
Просмотреть все новости