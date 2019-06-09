В Прикамье погиб врезавшийся в опору ЛЭП водитель квадроцикла





Смертельное ДТП произошло 8 июня в поселке Нижний Лух Добрянского района Прикамья. По сообщению местного ГИБДД, 53-летний водитель квадроцикла «Спортсмен-800» потерял управление над транспортным средством и врезался прямо в опору ЛЭП. Мужчина скончался от полученных травм, которые оказались несовместимы с жизнью.Сотрудники местного ГИБДД устанавливают все обстоятельства гибели водителя квадроцикла. В настоящий момент идет проверка данного смертельного происшествия, в нем также участвуют правоохранители, призванные установить наличие или отсутствие криминальной версии данного ДТП, унесшего жизнь 53-летнего жителя поселка Нижний Лух. ГИБДД По Добрянскому району Пермского края обещает проинформировать общественность о полученных результатах.Напомним, недавно сообщалось о другом смертельном ДТП, оно произошло в Алтае. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в двигающийся там отечественный легковой автомобиль. В результате аварии погиб 1 человек, еще 3 пострадали.