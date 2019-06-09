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Стас Барецкий: Я готов занять место Шнурова в группе «Ленинград»

Стас Барецкий заявил о готовности занять место Сергея Шнурова в новом составе «Ленинграда». Также он подтвердил, что старый солист популярной группы завершает музыкальную деятельность.
Стас Барецкий: Я готов занять место Шнурова в группе «Ленинград»

Сергей Шнуров недавно объявил о прощальных гастролях группы «Ленинград», в которой он является солистом. Станислав Барецкий изложил свое мнение по данному поводу. Шоумен считает, что Шнуров перестал справляться с исполнением песен для народа. Однако в новом составе «Ленинграда» старый вокалист займет место руководителя. В свою очередь Барецкий станет солистом и сможет возобновить былую популярность эпатажной группы.

Шоумен утверждает, что хочет вернуть на сцену старый «Ленинград»: «рисковый и отмороженный. Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки». Стас Барецкий уверен в необходимости обновления коллектива, поскольку нынешний уже выжил себя. Также он изложил недовольство решением Шнурова взять свою новую жену с собой на прощальные гастроли. Шоумен считает, что супруга сковывает Сергея Шнурова на сцене, и тот не может выложиться на полную.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:35

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