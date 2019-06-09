Стас Барецкий: Я готов занять место Шнурова в группе «Ленинград»





Сергей Шнуров недавно объявил о прощальных гастролях группы «Ленинград», в которой он является солистом. Станислав Барецкий изложил свое мнение по данному поводу. Шоумен считает, что Шнуров перестал справляться с исполнением песен для народа. Однако в новом составе «Ленинграда» старый вокалист займет место руководителя. В свою очередь Барецкий станет солистом и сможет возобновить былую популярность эпатажной группы.Шоумен утверждает, что хочет вернуть на сцену старый «Ленинград»: «рисковый и отмороженный. Чтобы пьянки были, экшен постоянный, скандалы, драки». Стас Барецкий уверен в необходимости обновления коллектива, поскольку нынешний уже выжил себя. Также он изложил недовольство решением Шнурова взять свою новую жену с собой на прощальные гастроли. Шоумен считает, что супруга сковывает Сергея Шнурова на сцене, и тот не может выложиться на полную.