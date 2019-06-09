В Google Play Store обнаружены сотни угрожающих безопасности пользователей приложений





Android является одним из наиболее часто используемых программных продуктов в мире: более двух миллиардов устройств в месяц работают под управлением ОС Google. Было обнаружено, что шесть приложений Android, которые скачали 90 млн раз, оказались заражены вирусным ПО PreAMo. Не так давно 50 вредоносных приложений были установлены на 30 млн устройств Android. Обнаруженные экспертами Lookout почти 240 программ "залиты" в магазин рекламным ПО BeiTaPlugin, и в общей сложности они были установлены более 440 млн раз. Вредоносное ПО принудительно отображает рекламу на экране блокировки юзера Android, а также запускает показ видео- и аудиорекламы, даже если телефон находится в спящем режиме.Все загруженные вредоносным ПО приложения были опубликованы шанхайской фирмой CooTek. С 23 мая 2019 года опасные программы удалены из Play Store или обновлены до версий без вредоносных сервисов.