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В Google Play Store обнаружены сотни угрожающих безопасности пользователей приложений
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В Google Play Store обнаружены сотни угрожающих безопасности пользователей приложений

Владельцы Android предупреждены о сотнях приложений в Google Play Store, которые могут сломать защиту гаджетов. Специалисты в сфере безопасности из Lookout сумели выявить 238 сервисов, которые представляют угрозу.
В Google Play Store обнаружены сотни угрожающих безопасности пользователей приложений

Android является одним из наиболее часто используемых программных продуктов в мире: более двух миллиардов устройств в месяц работают под управлением ОС Google. Было обнаружено, что шесть приложений Android, которые скачали 90 млн раз, оказались заражены вирусным ПО PreAMo. Не так давно 50 вредоносных приложений были установлены на 30 млн устройств Android. Обнаруженные экспертами Lookout почти 240 программ "залиты" в магазин рекламным ПО BeiTaPlugin, и в общей сложности они были установлены более 440 млн раз. Вредоносное ПО принудительно отображает рекламу на экране блокировки юзера Android, а также запускает показ видео- и аудиорекламы, даже если телефон находится в спящем режиме.

Все загруженные вредоносным ПО приложения были опубликованы шанхайской фирмой CooTek. С 23 мая 2019 года опасные программы удалены из Play Store или обновлены до версий без вредоносных сервисов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:53

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